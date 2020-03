Sao Paulo cierra museos y centros culturales públicos un mes por el COVID-19

El Gobierno de Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y el más afectado por el coronavirus, anunció este lunes el cierre de todos los museos, bibliotecas y centros culturales, de ocio o deportivos públicos por 30 días a partir de este martes, en un intento de hacer frente al avance de la pandemia.

El gobernador del estado, Joao Doria, explicó en una rueda de prensa que las nuevas medidas se aplican a todos los establecimientos e instituciones del sector público, aunque incentivó la iniciativa privada a seguir las mismas directrices.

El Museo Arte Sao de Paulo (MASP), el que recibe más visitantes, la Pinacoteca y el Museo de la Imagen y del Sonido serán algunas de las instituciones de referencia que cerrarán a partir de este martes.

Doria igualmente determinó la suspensión "inmediata" por hasta 30 días de todos los eventos públicos con aglomeración "sensible" de personas en el estado, que concentra 152 de los 234 casos confirmados de COVID-19 en Brasil.

La región de Sao Paulo tiene 44 millones de habitantes, 12 de ellos en la capital, conocida por su intensa vida cultural y social.

Asimismo, a partir de este martes, todos los funcionarios públicos con más de 60 años deberán trabajar desde casa, con excepción de los profesionales del área de la salud, seguridad pública y servicios esenciales.

También quedan suspendidas, durante 60 días, las vacaciones y excedencias solicitadas por los funcionarios de salud y los viajes nacionales e internacionales de cualquier servidor público del estado paulista.

"Todos los profesionales de salud deben estar movilizados para la atención a la población. No descartamos invitar profesionales que no están trabajando en el momento y quieran colaborar", en caso de que la situación se complique, expresó Doria.

REDUCCIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Anunció además que el sistema de transporte público sufrirá una "sensible reducción" de la cual no dio detalles, sobre todo en la oferta de metro, trenes y autobuses, aunque señaló que, de momento, no está prevista la suspensión de los servicios de locomoción.

Recordó que todas las escuelas públicas de la red del estado serán cerradas de forma gradual hasta el próximo lunes, para permitir la "orientación a alumnos, padres, profesores y gestores".

La recomendación de las autoridades es que los niños no interactúen con sus abuelos, que pertenecen al grupo de riesgo más vulnerable al coronavirus.

Los colegios privados y las universidades -públicas y privadas- tienen "autonomía" para adoptar las medidas que consideren pertinentes, pero el gobernador recomendó que todos los centros educativos suspendan todas sus actividades en hasta una semana.

Doria adelantó además que nuevas medidas serán anunciadas en los próximos días, pero aseguró que no "hay razón para el pánico".

"Hay (razones) para la información, la razón y para la tomada de decisiones", apuntó.

HASTA CINCO MESES DE EPIDEMIA

Por su parte, el coordinador del Centro de Contingencia del Coronavirus en el estado de Sao Paulo, David Uip, vaticinó que la epidemia "deberá extenderse por unos 4 o 5 meses" en el país, pero eso "no quiere decir que las medidas" de restricción se alargarán por todo el periodo.

"Hoy no podemos dar una fecha exacta. Las medidas se extienden por el tiempo que sea necesario para que podamos contener la epidemia", dijo.

Mientras, el secretario de Salud, José Henrique German, reconoció que "habrá pérdidas" y destacó que los esfuerzos de las autoridades están centrados en minimizarlas y evitar el "colapso" del sistema de salud.

Hasta ahora, Brasil ha registrado cerca de 200 casos de COVID-19, sin ninguna muerte, y la mayoría se han concentrado en Sao Paulo y Río de Janeiro, las dos ciudades más pobladas del país.