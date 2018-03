Secretaria Igualdad PP: La verdadera brecha es cuando mujer decide ser madre

La secretaria de Educación e Igualdad del PP, Sandra Moneo, ha asegurado hoy que "la verdadera brecha y la verdadera desigualdad se produce entre hombres y mujeres cuando la mujer toma la decisión de ser madre".

Moneo ha pedido estar "muy vigilantes" en este tema y ha solicitado que la regulación que se pueda plantear para acabar con la brecha salarial tenga puntos concretos sobre si se respeta el puesto de trabajo de la mujer que es madre o no, si se cambia el horario o no y si su salario sigue siendo el mismo o no.

"Se trata de tener una legislación lo suficientemente rigurosa para que esos casos que, desgraciadamente se producen, no se puedan producir", ha señalado Moneo en rueda de prensa en el Congreso.

"Mañana voy a trabajar", ha asegurado Moneo, que considera que "su responsabilidad política" para la igualdad es seguir manteniendo sus reuniones previstas.

Además, ha opinado que no se es más feminista "por salir detrás de una pancarta que por quedarse en su puesto de trabajo".

Ha añadido que, aunque se han dado pasos importantes, "hay que intentar que la brecha no exista" y ofrecer "más oportunidades a las futuras generaciones, a nuestras hijas".