El Sergas habla de un problema de "percepción" y acusa a los jefes de mentir

El gerente del complejo hospitalario de Vigo, Félix Rubial, ha señalado hoy que la situación de precariedad denunciada por los jefes de área y de servicios por la que dimitirán es un problema de "percepción" y ha acusado a éstos de "faltar a la verdad" en algunos de los argumentos que esgrimen.

En declaraciones a Efe, Rubial ha recalcado que el origen de la "realidad asistencial muy compleja" que vive la red de Atención Primaria en toda España es la situación de "paro cero" entre los médicos de familia y pediatras, lo que dificulta la cobertura de bajas.

Todo esto "genera una sensación de saturación, en algunos casos más que otros", en función de los centros de salud, apunta Rubial.

Dadas las actuales circunstancias, "o buscamos soluciones alternativas o si no, esta percepción, que no deja de ser una percepción, que creo que no atenta contra la dignidad de nadie, la tenemos que resolver entre todos", expone Rubial.

Y en esa búsqueda de soluciones, ahonda, "hay que implicar a los profesionales. Si no son estos -en alusión a los jefes de área y de servicios-, serán otros. Hay 500 profesionales médicos en los centros de salud del área de Vigo".

Rubial dice que "respeta" las dimisiones anunciadas ayer por una veintena de jefes de área y de servicios de los centros de salud de Vigo, aunque discrepa "totalmente", tanto del fondo como de las formas, pues cree que en varias ocasiones "faltaron a la verdad" en un acto que "tuvo mucho de escenografía y emoción y sentimiento".

"No puedo admitir ni tolerar que se diga que estamos gestionando miserias", cuando el área de Vigo "tiene el mayor presupuesto de su historia", esgrime Rubial, quien añade que los pacientes consideran a la Atención Primaria como el servicio mejor valorado.

También le "solivianta" escuchar a los jefes de servicio decir que se sienten como "los porteros" o que hablen de "falta de dignidad" cuando en algunos casos tienen que atender a 40 o 50 pacientes en un día.

Rubial considera que estas declaraciones, efectuadas dentro de "un plano emocional", "no ayudan", por cuanto "estamos para atender, no para preocupar a la población".

Preguntado por qué hará la gerencia del área sanitaria en cuanto reciba por registro esta veintena de dimisiones, ha señalado que "actuar con inmediatez para garantizar la asistencia" y asumir desde la dirección las cuestiones de planificación y del día a día, al tiempo que "analizar cada caso" de forma pormenorizada.

El gerente del área de Vigo insiste en que los jefes de área y de servicios "forman parte de la solución" y en que no habría que "desperdiciar todo ese volumen de conocimiento, capacidad y liderazgo", pero añade que "nadie en esta vida es insustituible".