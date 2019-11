Sea of Shadows se estrena hoy en España en el Festival Cine de Medio Ambiente

El documental Sea of Shadows, coproducido por Leonardo Di Caprio y National Geographic y dirigido por Richard Ladkani, se estrenará esta noche en España en el 26º Festival Internacional de Cine de Medio Ambiente de Barcelona, el SUNCINE 2019, que se celebra en el CosmoCaixa.

El documental, que recibió el premio del público en el festival de Sundance, narra la historia de la vaquita, una especie de cetáceo en peligro de extinción que habita en el mar de Cortés, en México.

El director ejecutivo del documental, Andrea Crosta, ha explicado a Efe que el documental persigue dos objetivos: conseguir que el gobierno mexicano evite la pesca furtiva en el hábitat de la vaquita y aportar al gobierno información sobre los cárteles y las mafias chinas que actúan en el área.

El documental, que se podrá ver en el canal de televisión de National Geographic a partir del 1 de diciembre, desvela que la vaquita se encuentra afectada por la pesca de la totoaba o corvina blanca, otra especie marina cuyas vejigas son muy valiosas en el mercado chino porque se cree que tienen poderes curativos milagrosos, por lo que se las conoce como la "cocaína del mar".

Ambas especies comparten hábitat y las redes de pesca que se usan para la totoaba causan que las vaquitas no puedan salir a respirar al exterior y mueran ahogadas.

Estas marsopas puede que se extingan en los próximos meses, ya que solo quedan unos 15 ejemplares y la época de pesca furtiva de totoaba empieza este mes, aunque Crosta considera que "aun hay esperanza".

Sea of Shadows ha sido presentado ante el gobierno mexicano y ante las Naciones Unidas en Nueva York como parte de una campaña de concienciación para evitar la extinción de la vaquita.

Crosta es cofundador de Earth League International, una organización que en sus propias palabras funciona como "una CIA para el planeta" y que cuenta entre sus filas con exagentes de la CIA y el FBI.

Earth League International se infiltra en las organizaciones criminales de México que pescan totoaba y aportan esta información al gobierno mexicano para que pueda perseguir a estos criminales.

Aun así, Crosta advierte que el gobierno mexicano no ha empezado a actuar hasta ahora, "cuando hemos presentado el problema como un tema de crimen y no como un tema de medio ambiente, que no interesa", ha dicho.

La organización de Crosta también ha trabajado en otros temas similares, como el tráfico de jaguares en América Latina y el tráfico de marfil en África.