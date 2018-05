Sheela: "Ser un icono feminista es casi mejor que ser la secretaria de Osho"

Cuando aceptó participar en la serie de Netflix "Wild Wild Country", la que fue secretaria del gurú indio Osho, Ma Anand Sheela, no esperaba erigirse en protagonista, y mucho menos en celebridad: "Me informan de que me he convertido en icono feminista, y eso es casi mejor que ser su secretaria", comenta ahora con ironía.

Aunque bromea al respecto, es el controvertido relato de Sheela y no las apariciones de su jefe y líder espiritual lo que ha captado la atención de los seguidores de la serie en todo el mundo, como demuestra que el auditorio del festival Primera Persona en Barcelona se llenara anoche para escucharla.

De apariencia afable y casi frágil, debido a su pequeña estatura y avanzada edad, se hace difícil pensar que esta mujer fue, en su momento, acusada de múltiples intentos de asesinato y de un ataque bioterrorista -infectando varios restaurantes con salmonela-, crímenes que su interlocutor en el escenario se encarga de recordar: "iba a hacer un chiste sobre como mejor no me bebo este agua, porque estás sentada a mi lado".

A pesar de que la historia de Osho y Sheela y su proyecto de comunidad espiritual no tuvo un final feliz -ambos fueron condenados por varios crímenes-, aún viste ropas de color anaranjado, tal como lo hicieron los miles de "rajnishes" o "sanniasins" que durante la década de los 80 habitaron el Rajneeshpuram, la comuna de Oregón (Estados Unidos) dedicada al culto a Osho, también llamado Bhagwan Shree Rajneesh.

Más conocido por el primer término, el carismático y controvertido líder indio renunció a ser llamado "Bhagwan" tras los crímenes con los que fue relacionada la comunidad espiritual que dirigió en el corazón de Norteamérica.

"Yo sólo conocí a Bhagwan, no a Osho", explica Sheela, que tuvo que abandonar el Rajneeshpuram cuando peligró su "integridad física" tras ser acusada por el mismo líder de haber intentado matar a su médico personal.

Ella no oculta que el hombre al que tanto amó, y al que asegura aún amar hoy en día, llegó a amenazar contra su vida, pero achaca esta circunstancia a la polémica que trastornó su liderazgo.

"Todo el mundo en la comunidad quería mi posición, porque era la más cercana al Bhagwan, y todos estaban un poco celosos de mí". Por eso, a su parecer, fue fácil para el líder "sembrar la duda" sobre ella, y para los sanniasins "aceptar estas acusaciones".

No guarda rencor hacia el Bhagwan por sus acusaciones, de las que dice que no la "convierten en criminal", y no duda en increpar a su entrevistador y al público: "Fui acusada de crímenes atroces y ya cumplí una condena, por eso ahora os pido a todos que me dejéis en paz".

Sheela aún habla con evidente devoción sobre el que fue su líder, para el que trabajó "por amor" y a cambio de ningún salario, y bromea que convertirse en su secretaria personal y ser su mano derecha durante años fue "como ganar un premio gordo", comparación que provoca risas entre el público.

"No utilizaré eufemismos. No pondré las cosas bonitas. Mi idea del amor es que se trata de un ofrecimiento incondicional". Y de la misma manera que se ofreció al líder, dedicó cuerpo y alma a construir la comunidad de Rajneeshpuram, que muchos tildan de "secta" o "culto", términos que ella achaca al miedo por lo desconocido.

"Cuando no entiendes algo, lo llamas un culto" sostiene Sheela, que considera "injusto" el rechazo que provocó el Rajsneeshpuram entre los conciudadanos de Oregón, que llegaron a "quemar el rancho hasta cuatro veces" a pesar de que "no era asunto de nadie lo que sucedía allí".

Ahora, a los 70 años, vive en Suiza, donde trabaja en un centro cuidando de enfermos de demencia, y admite que sí que necesita un sueldo para vivir en un país tan caro, aunque viviendo en comunidad, tal y como lo hizo durante tantos años en el Rajneeshpuram.

Es evidente que Sheela está cansada de las críticas al que fue un "estilo de vida más que una religión", y aprovecha para ofrecer una lección digna del mismísimo Osho a los asistentes del auditorio: "Pensad por vosotros mismos. Estoy segura de que todos sois muy inteligentes. No os dejéis llevar por la negatividad. Por favor, seguid adelante".

Más tarde, cuando los focos del escenario se apagan y el coloquio ha terminado, Sheela se muestra menos defensiva y confiesa a Efe que no ve posible que un proyecto como el de la comuna de Rajneeshpuram funcione ahora, tal y como lo hizo en la década de los ochenta.

"Yo era muy joven cuando fui a América, y fui ingenua al creer en la Constitución de los Estados Unidos", admite la exsecretaria de Osho, que se resigna a aceptar que su proyecto de vida "fue en la peor dirección posible".

Pese a que vive "de manera aislada" en Suiza y se mantiene volcada "24 horas al día" en su trabajo con los enfermos, no ignora la realidad del mundo exterior y se muestra preocupada por su "rumbo", citando la crisis de los refugiados o las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

"Tenemos que apoyarnos los unos a los otros en la igualdad, eso es lo único que ayudará al mundo", mantiene Sheela, que no entiende de "colores de la piel, género, religión o naciones" y constata que "nunca jamás" ha conocido a una persona que fuera "mala".

Minutos antes, en el escenario, Sheela preguntaba al público "¿por qué os fascino?, ¿por qué me odiáis?". Tras la polémica que envolvió su vida y los crímenes de los que fue acusada, quizás es el eterno "positivismo" y la inamovible fe en sus convicciones y en Osho lo que hace de ella un personaje tan singular.