Sigue huelga de personal de cabina de Germanwings con unas 60 cancelaciones

El personal de cabina de la aerolínea alemana Germanwings, filial de Lufthansa, secunda hoy la segunda jornada de huelga convocada por el sindicato UFO, que representa a este colectivo, y que ha obligado este martes a cancelar más de 60 vuelos.

En el aeropuerto de Colonia-Bonn, está previsto que once vuelos no puedan despegar y otros tantos no aterricen, en el de Múnich las cancelaciones ascienden a 18 -nueve despegues y nueve aterrizajes-, y en el de Berlín-Tegel, unas veinte conexiones -entre salidas y llegadas- han sido canceladas.

Se espera que mañana, en la tercera jornada de huelga, vuelvan a quedar afectados unos sesenta vuelos.

De acuerdo con la página web de Eurowings, la aerolínea de bajo coste cuyos vuelos opera Germanwings, en los tres días de paro programados -desde las 00.00 local de ayer y hasta las 24.00 del 1 de enero- se prevé la cancelación de 174 rutas, de un total de 1.200.

La huelga fue convocada después de que se cerrase sin acuerdo una ronda de arbitraje entre UFO y la aerolínea matriz Lufthansa.

En el caso de Germanwings, el sindicato de personal de cabina acusa a la aerolínea de no aplicar el convenio colectivo y de rechazar sin motivo solicitudes de reducción de jornada.

El conflicto laboral con Lufthansa incluye también demandas de subida de salarios y de mejora de los planes de pensiones.