Simón advierte de que usar guantes es peligroso si no se hace de forma adecuada

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha advertido de que usar guantes para evitar el coronavirus "es peligroso si no se hace muy bien", ya que tocarse la cara con los guantes sucios es como no llevarlos, y más seguro mantener las distancias y lavar las manos.

Simón se ha pronunciado así en la rueda de prensa en la que ha ofrecido los datos diarios sobre la pandemia del coronavirus, al ser preguntado por medidas de protección como usar guantes o desinfectar superficies.

Ha recordado que el virus se transmite por secreciones de gotas grandes de la boca o la nariz, por lo que lo fundamental es mantener la distancia social y el lavado de manos.

El uso de guantes es "una buena medida de precaución", pero "peligrosa si no se hace muy bien", por lo que "hay que ser muy consciente de lo que se hace", ha advertido.

"Mientras los llevamos puestos, es como si no los lleváramos. Si nos tocamos la cara con los guantes sucios, es como si nos la tocamos con las manos", ha recordado.

Sobre la limpieza de superficies ha explicado que el contacto con objetos no se considera causa principal de transmisión de la COVID-19, aunque es difícil evaluar cuando una persona está en contacto con enfermos o con superficies donde hayan podido dejar coronavirus.

El doctor ha explicado que un dicho epidemiológico dice que "la ausencia de evidencia de un efecto no implica ausencia de efecto", es decir, que no se puede demostrar que no exista esa contaminación, por lo que "hay que tener mucha prudencia", y ha incidido en la importancia de mantener la distancia social y lavarse las manos.