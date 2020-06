Simón asegura que no se menospreció "ningún riesgo" con relación al 8M

El doctor Fernando Simón ha subrayado este miércoles que no se menospreció "ningún riesgo" con relación al coronavirus al autorizar las manifestaciones del 8M y ha asegurado que si hubo demoras en la entrega de documentación a la juez que investiga esos actos "no fue intencionada".

Así lo ha señalado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) en rueda de prensa, en la que ha insistido en que "siempre" se ha actuado valorando "muy detalladamente" toda la información epidemiológica.

"No hemos menospreciado ningún riesgo y toda la información que se ha pasado y las respuestas que se han dado han sido tomadas con la mayor celeridad posible", ha precisado al ser preguntado por el informe forense del caso que investiga al delegado del Gobierno en Madrid que sostiene que la epidemia se veía venir y que manifestaciones como la del 8 de marzo deberían haberse prohibido.

Según Simón, la toma de decisiones en España en aquel momento, teniendo en cuenta el número de casos, fue "más precoz" que en otros países.

Respecto a un auto hecho público este miércoles de la juez que investiga al delegado del Gobierno en Madrid en el que dice que hubo reticencias por parte del CCAES y demoras sin causa justificada en la entrega de la documentación que pidió, Simón ha respondido: "No sé si hubo demora o no, pero si la hubo no fue intencionada".

Ha dicho que aunque no recuerda la fecha en que llegó el requerimiento de información, fue en una situación complicada de trabajo, en un momento "álgido" de la pandemia, y "se hizo todo lo que se pudo".

Simón ha detallado que se habló con la persona encargada para ver los plazos y la forma y se siguieron sus instrucciones.

"Tienen que entender que los que no son epidemiólogos requieren información de una manera que tenemos que aclarar y una vez aclarada se envió según lo acordado con ellos", ha añadido.