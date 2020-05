Simón: no es necesario el uso de mascarillas FFP2 en situaciones normales

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este viernes que las mascarillas FFP2 "no están recomendadas para población general. Si las llevan, bien, pero no es una recomendación generalizada" ya que en circunstancias normales no es necesaria tanta protección.

En conferencia de prensa, Simón ha precisado que este tipo de mascarilla ofrece una "protección al máximo" por lo que son necesarias cuando el objetivo es interactuar con personas infectadas o proteger a alguien muy vulnerable, pero que en circunstancias normales "no son necesarias".

Así, ha explicado que todas las mascarillas protegen en ambas direcciones -a quienes no estén infectados y a quienes no quieren infectar a otros- "pero unas protegen mejor en una dirección que en la otra", por lo que a la hora de escoger el tipo de mascarilla es necesario conocer el grado de infección de quien la va a utilizar o el grado de vulnerabilidad de la persona a quien se quiere proteger.

"Cuando hay que proteger a alguien al cien por cien buscamos mascarillas que prevengan la infección al máximo, las FFP2, pero en los casos normales no son necesarias", ha señalado Simón, para quien las mascarillas quirúrgicas resultan más aconsejables dado que son "más llevaderas y más asequibles".

"Me parece bien que quien tenga una FFP2 la utilice, le va a proteger a él y a los demás; pero lo que nos interesa no es tanto proteger a todo el mundo sino a los vulnerables", ha apuntado Simón sobre las mascarillas que la Comunidad de Madrid está distribuyendo gratuitamente en las farmacias.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado que en el Consejo Interterritorial de Salud que se celebrará este viernes por la tarde abordará con los consejeros la necesidad o no del uso obligatorio de las mascarillas en espacios públicos.

"Hay argumentos a favor y en contra, y nosotros nunca nos hemos negado", aseguró el ministro, quien explicó que en estos momentos "estamos en la fase de evaluar" si procede o no hacer obligatorio el uso de la mascarilla en determinadas situaciones.

En cuanto al uso de viseras de plástico, Simón ha señalado que "cualquier cosa que evita que las gotas que exhalamos al toser o estornudar lleguen a otras personas favorece una reducción de la transmisión", por lo que ha considerado correcto que quien no tenga o no pueda llevar mascarilla utilice este tipo de producto de protección.

"Las viseras no son el mecanismo más perfecto para evitar infectar o que nos infecten, pero reducen los riesgos y lo que buscamos es la reducción al máximo del riesgo", ha subrayado.

Por otra parte y preguntado por los test de anticuerpos que ofrecen algunos seguros privados, Simón ha advertido de que “pueden dar una falsa sensación de seguridad” ya que sus resultados “no son concluyentes” porque estas pruebas no tienen una sensibilidad del 100 por cien.

Así, ha aconsejado “mucho cuidado con la interpretación” tanto de los resultados positivos como negativos y ha recordado que, especialmente en los casos de resultado positivo, es necesaria una buena coordinación con las autoridades sanitarias autonómicas y realizar pruebas adicionales y un seguimiento.