Simón reconoce que 27.000 muertos es una cifra muy alta

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que más allá de si las cifras de letalidad son un 10, un 12 o un 3 por ciento, "nos guste o no, seguimos teniendo 27.000 fallecidos y eso es una cifra muy alta".

En rueda de prensa, Simón ha recordado que la tasa de letalidad ahora en España es del 11,9 % y que, aun siendo alta, no está entre las más altas del mundo.

"Me gustaría que las letalidades fueran bajas pero no podemos malinterpretar los datos", ha dicho Simón, quien ha precisado que una vez que se valoren todos los casos, desde los leves que no ha accedido al sistema sanitario a los asintomáticos, "es posible" que la letalidad de España "baje".

Para ello, es importante el estudio de seroprevalencia, cuyos resultados preliminares se van a presentar esta tarde, que darán una idea del número real de infectados, no de casos, que ha habido en España, ya que casos son los que desarrollan enfermedad.

En base a ello, se podrá hacer una estimación de la letalidad real en España, ha dicho.

Simon ha explicado que todos los países europeos que han tenido un volumen importante de casos tienen una letalidad por encima del 10 %, con la excepción de Alemania y "ese dato extremadamente raro" de Rusia, con un 0,9 %.

En el resto, las tasas oscilan entre el 4 y el 5 % y hasta el 19 % de Francia, aunque a nivel global, según Simón, la letalidad puede considerarse menor en muchos países en los que está empezando ahora la epidemia y no se van a conocer esos datos hasta dentro de varias semanas.

En el resto del mundo también se está por encima de esas cifras: Estados Unidos, un 6 %; Brasil, 7 %; Irán, 6 %; y China, 5,5 %.