Sindicato denuncia una muerte en telemarketing y pide cerrar estos centros

CGT ha denunciado la muerte con coronavirus de una trabajadora de una empresa de telemarketing y ha pedido que se cierren estos centros, donde algunos empleados están obligados a ir pese a que el sindicato considera que no es un servicio esencial y que se puede teletrabajar.

Este sindicato ha denunciado la primera muerte con COVID-19 de una trabajadora del sector en Madrid, una empleada de 36 años de Emergia. La empresa, con trabajo presencial hasta el viernes según CGT, comunicó el suceso a sus trabajadores a través de un correo electrónico.

Los delegados de riesgos laborales de CGT acometerán ahora una investigación para investigar las circunstancias del fallecimiento de esta empleada, cuya enfermedad se había "ocultado" a los sindicatos, según aseguran.

Además, denuncian que empresas como Konecta obligan a acudir presencialmente a su puesto a 800 personas, la misma situación que se da en Atento, que mantiene sus centros abiertos en Madrid al considerar que dan soporte a servicios esenciales y limitan el teletrabajo, según CGT.

"Se puede teletrabajar, es una cosa escandalosa", asegura un portavoz de CGT que señala que la Comunidad de Madrid les dio la razón en que centros como el de Konecta deberían estar cerrados.

CGT explica que en Avilés la Inspección de Trabajo ha señalado en un informe contra Konecta que el telemarketing "no se encuentra en ninguno de los 25 apartados de actividad en la que se exceptúa la aplicación" del real decreto, por lo que considera que los empleados no deben acudir y tienen derecho al permiso retribuido, una situación que según CGT debe extenderse a todo el país.

"Las bajas se están disparando en el sector. La empresa no lo ha cerrado jamás y dice que si la gente no va, no cobra, y ese es el problema, la gente tiene que comer", explican desde CGT.

El sindicato denuncia además los bajos salarios y calcula que la trabajadora fallecida debía cobrar en torno a 850 euros por una jornada de 30 horas. "¿Cómo va a dejar de trabajar?", se preguntan.

"Decir que todos los servicios de telemarketing son esenciales es una temeridad que atenta al derecho fundamental a la salud que establece el artículo 15 de la Constitución", asegura CGT en un comunicado sobre la situación en Atento.