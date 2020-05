Sindicatos piden "responsabilidad ciudadana" a falta de refuerzo sanitario

Los sindicatos más representativos de la sanidad pública madrileña piden "responsabilidad" a los ciudadanos tras el anuncio de que Madrid pasará este lunes a la fase 1 de desescalada, dado que la Comunidad de Madrid "no ha reforzado las plantillas sanitarias", que están mermadas y fatigadas para afrontar un posible repunte de la COVID-19.

Para CCOO, el cambio de fase se produce "con importantes carencias sanitarias", según su secretaria de Sanidad Rosa Cuadrado, que destaca la "marcada propensión" de la Consejería de Sanidad a hacer "anuncios públicos de actuaciones que luego se materializan tarde, mal o nunca".

Aunque Sanidad anunció hace una semana un refuerzo de mil profesionales -685 de Atención Primaria y 400 de Salud Pública- para detectar los nuevos contagios, "la realidad es que hoy, al igual que hace 15 días, seguimos teniendo losServicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y 74 consultorios cerrados, y multitud de incertidumbres".

Hay déficit de camas, una Atención Primaria "bajo mínimos y una Salud Publica prácticamente desmantelada. A día de hoy ni conocemos esos planes funcionales, ni las necesidades de reforzar las plantillas de cada centro, ni cuáles son los efectivos con los que va a contar la Dirección de Salud Pública para el rastreo de nuevos casos”.

El sindicato de médicos AMYTS pregunta "¿qué ha cambiado de hace una semana al día de hoy? Nada. Seguimos con promesas de contrataciones y refuerzos en Atención Primaria no plasmadas en contratos reales. La situación es más o menos similar y, sin embargo, lo que hace una semana era no, ahora es sí", ha dicho su secretario general Julián Ezquerra.

"La impresión es que, efectivamente y a pesar de todo, prima el interés político y económico y no el sanitario. No han cambiado prácticamente ni el número de ingresos ni el refuerzo de profesionales. Estamos en una situación curiosa. Creo que tienen un lío en que no está claro qué prima, si la economía, la política y la sanidad", continúa Ezquerra para quien "si realmente las condiciones sanitarias eran adecuadas hace una semana, por qué no se cambió entonces y se cambia ahora".

El sindicato de enfermería SATSE, mayoritario en la sanidad pública, pide "responsabilidad a los ciudadanos para evitar un nuevo repunte" durante la desescalada y reclama al Gobierno regional que "dote correctamente las plantillas enfermeras",principalmente, las de los centros de salud, incrementando sustancialmente el personal y facilitando el acceso a EPIs y material sanitario, que sigue siendo "escaso en muchos centros".

Satse considera "anecdótica la cifra de 200 enfermeras" que el Gobierno regional ha anunciado que va a contratar para reforzar los centros de salud, máxime teniendo en cuenta que en la región hay 430 dispositivos de Atención Primaria. "Este mal llamado refuerzo servirá, como mucho, para suplir las bajas producidas por Covid-19 entre los profesionales de Enfermería, no para ampliar las actuales plantillas, muy deficitarias".

Madrid tiene la tasa de "enfermera por habitante más deficitaria de España", según Satse que pide reabrir los centros de salud que siguen cerrados y la totalidad de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), todos cerrados. También pide incorporar a enfermeros entre los 'rastreadores' de los contactos de nuevos contagiados de Covid, concluye Satse.

Para CSIT Unión Profesional, el cambio de fase implica "la necesidad de tener incorporados todos los recursos humanos prometidos para ya. Los 648 contratos para Primaria es urgente que lleguen y el esfuerzo de Salud Pública también. Pero creemos que el cambio va a poner de manifiesto que estos refuerzos son insuficientes".

Por ello, exige que el Gobierno regional "no dé ni un paso atrás en cuanto a los refuerzos prometidos" en ambas áreas, que este sindicato cifra en 1.600 profesionales, ni tampoco en el número de pruebas PCR para detección de Covid.

Desde UGT "siempre hemos dicho lo mismo, no queremos ninguna decisión precipitada y esperamos que esta se haya tomado en función única y exclusivamente de los criterios sanitarios que corresponden. Lo peor que podría pasar, ahora mismo, sería una vuelta atrás en los problemas de salud provocados por el coronavirus", según su secretario de Sanidad, Julián Ordóñez.

"Confiamos en que lo que haya primado sean las razones sanitarias y que todo vaya bien, gracias a la responsabilidad de la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha concluido Ordóñez.