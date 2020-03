Sinergia reivindicativa en A Coruña: "Unidos adelante, obreros y estudiantes"

"¡Energía solución, sola borracha quiero llegar casa!" y "Unidos adelante, obreros y estudiantes" ha sido la sinergia reivindicativa que este mediodía han coreado al unísono las trescientas estudiantes y trabajadores de la antigua Alcoa que han coincidido con sus respectivas movilizaciones ante la Delegación del Gobierno en Galicia.

El centro de A Coruña vivió así una mañana de proclamas compartidas, ante la mirada atenta de una veintena de agentes de policía, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y en demanda de precios competitivos para la electricidad, respectivamente.

Dos centenares sobre todo de alumnas de institutos y universidades, convocadas por el Sindicato de Estudiantes, llegaron con sus pancartas violetas pasado el mediodía a la Plaza de Ourense cantando "De camino a casa quiero ser libre, no valiente", donde se encontraron con la concentración de los trabajadores de la factoría coruñesa.

Allí, los más de cien empleados de Alu Ibérica A Coruña gritaban "¡Ministra Maroto no nos vendas la moto!" para denunciar que el borrador de estatuto electrointensivo elaborado por el Ejecutivo central no garantiza un precio competitivo para la industria altamente dependiente de la electricidad, por lo que sostenían: "¡Queremos trabajar y no emigrar!".

Ante la sede de la Delegación del Gobierno en Galicia, los más de trescientos convocados cortaron un carril de circulación justo cuando las estudiantes se acercaban al grito de "¡Sola y borracha quiero llegar a casa!".

Fue entonces cuando los empleados de Alu Ibérica comenzaron a corear "¡Obreras y estudiantes, unidos adelante!", invitación que resultó bien recibida entre las feministas y sus reclamaciones se fusionaron en un canto al unísono.

En ese momento, el clima de complicidad empujó a uno de los trabajadores a repartir panfletos con sus reivindicaciones entre las adolescentes y universitarias que salieron de sus aulas para marchar este viernes desde la Palloza hasta la Delegación del Gobierno.

Entre otras peticiones, los de Alu Ibérica reclaman al Gobierno que atienda su demanda de "precios de electricidad competitivos" y sus alegaciones al borrador del Estatuto electrointensivo porque, ha advertido, "estamos agonizando".

"El Gobierno tiene que ponernos al mismo nivel de competitividad que nuestros compañeros de Alemania, Francia o Suecia, no pedimos nada a mayores, sino los mismos mecanismos", detallaba el presidente del comité de empresa, Juan Carlos Corbacho, en declaraciones a los periodistas.

Después, el grupo estudiantil se hizo a un lado para leer un manifiesto centrado en su rechazo al pin parental, instaurado en Murcia, y con el que han denunciado el "ataque" de la "extrema derecha en España".

"Nos quieren quitar nuestra libertad para poder dar charlas de libertad sexual porque dicen que es un adoctrinamiento", ha indicado Claudia Conde, portavoz del Sindicato de Estudiantes, que ha esgrimido que "los únicos que adoctrinan en nuestras aulas son la Iglesia Católica".

Así, esta sindicalista ha considerado que el pin parental, que temen que se expanda "por todo el territorio" nacional, "es una forma de no querer enseñar a tus hijos lo que hay".

Con su manifiesto, han pedido al Gobierno central que instaure en el sistema educativo una asignatura de educación sexual para educar en el respeto, la igualdad y la diversidad.

Ana González y Elizabeth López