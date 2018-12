Singapur autoriza a un gay a adoptar a su hijo nacido de una madre subrogada

El Tribunal Supremo de Singapur autorizó hoy a un hombre homosexual la adopción de un niño concebido con la ayuda de una mujer subrogada en Estados Unidos al considerar que es la mejor opción para el bienestar del menor.

El panel de tres jueces del tribunal aceptó así la apelación que presentó el afectado, padre biológico del niño que ya tiene cinco años, y revocó la sentencia de una instancia menor que el año pasado le denegó la adopción.

El presidente del Supremo, Sundaresh Meno, dijo que la decisión fue tomada "con dificultades no insignificantes" tras considerar la necesidad de no violar la política de la ciudad-estado que no reconoce la formación de familias del mismo sexo.

Esta razón no es“suficientemente poderosa para permitirnos ignorar el imperativo legal de promover el bienestar del niño y, de hecho, considerar su bienestar en primer y principal lugar", dijo el juez en su fallo según el diario The Straits Times.

El magistrado añadió que la decisión fue tomada en base a las características de este caso concreto y que esta "no debe entenderse como un respaldo a lo que el recurrente y su pareja hicieron".

La fiscalía, que representaba al Ministerio de Familia, rechazó que la adopción suponga un avance en el bienestar del menor y pidió que se desestimara el recurso al considerar que el recurrente y su pareja buscaban eludir la ley de Singapur para iniciar una unidad familiar.

El padre biológico y su pareja, ambos de 46 años y que conviven desde hace 13, recurrieron a la subrogación en EEUU después de que las autoridades de Singapur les comunicaran que era improbable que se les permitiera adoptar.

La pareja pagó 200.000 dólares a una mujer a la que se le trasplantó en el vientre un óvulo de una donante anónima fecundado con esperma de uno de ellos.

El niño, nacido en 2013, tiene nacionalidad estadounidense y vive en Singapur con un visado de dependencia que debe renovarse cada seis meses con la salida del país.

La adopción permitirá que el menor pueda acceder a la nacionalidad y residencia en Singapur, país que prohíbe el sexo entre homosexuales.