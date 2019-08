Sólo debe preocuparse quien haya comido carne contaminada, según la Junta

El doctor José Miguel Cisneros, portavoz de la Junta de Andalucía para el brote de listeriosis, ha reiterado este jueves su llamamiento a la tranquilidad, porque esta enfermedad solo afecta a quienes hayan comido carne mechada "La Mechá" y ha pedido a quienes no la hayan ingerido que no colapsen las urgencias.

"Tenemos la certeza de que todos los casos que hemos visto en la encuesta epidemiológica corresponden a pacientes que han comido la carne contaminada y esta enfermedad se trasmite por el alimento contaminado", ha subrayado.

A los infectados por listeria les ha recordado que la "mayoría" de ellos están "asintomáticos" y no requieren hospitalización; les ha remarcado que sólo se ha producido un fallecimiento hasta la fecha por este brote y ha señalado que la "gran mayoría" de los hospitalizados "están en situación de recuperación".

A quienes no han comido la carne mechada "La Mechá" les ha pedido que "estén tranquilos, porque no tienen la infección y no van a tenerla, porque solo se transmite a quienes hayan comido el producto contaminado".

Cisneros ha pedido a la población no enferma que "contribuya" a que se pueda atender a los pacientes "que realmente lo necesitan" y no vayan a los servicios hospitalarios de urgencias.

"En un problema de salud pública de esta envergadura es necesaria la colaboración de todos, incluyendo la población que no ha consumido (la carne infectada) y manteniendo la calma, porque hay razones para mantenerla", ha enfatizado.

Ha negado la existencia de contaminación cruzada en este caso, porque aunque la bacteria de la listeria se transmita a utensilios o maquinaria, sólo es patógena en las cantidades acumuladas en la carne infectada.

"Por favor, olviden lo de la contaminación cruzada y lo del cuchillo" contaminado, porque "no tienen nada que ver con el alimento contaminado", ha apostillado.

Ha valorado el "extraordinario trabajo" de los profesionales del sistema sanitario público andaluz, como los del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el más afectado por este brote y que ayer miércoles tuvieron que atender a cien personas más de lo habitual en Urgencias, un 23 por ciento por encima de la media, casi todos sin síntomas de contagio por listeria.

Respecto a los medios de comunicación, les ha pedido que "transmitan la información contrastada y certificada" y les ha recomendado que no hablen "de elucubraciones que no llevan a nada" y que "respeten los criterios profesionales" de los facultativos.

En su opinión, la "preocupación" lógica por este brote no se debe de traducir en una "alarma injustificada" ni en "histeria".

El número de hospitalizados por listeriosis en Andalucía ha aumentado en 29 personas en las últimas 24 horas, hasta los 82 ingresados este jueves, entre ellos 28 embarazadas, cinco más que ayer, mientras que el de enfermos confirmados ha subido en once personas, hasta los 161 pacientes.