Sordo (CCOO) defiende la relación entre lo aportado y lo percibido en las pensiones

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha cuestionado hoy la posibilidad de que "las pensiones cubran lo que no cubre la política social", y ha recordado que estas retribuicones son contributivas y "tiene que haber una relación entre lo que se aporta y lo que se percibe" porque, en caso contrario, "se pervierte el sistema".

Sordo, que ha participado en Bilbao en una asamblea con delegados y una posterior manifestación, se ha referido, a preguntas de los periodistas, a la reivindicación de los pensionistas de que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros.

Según ha considerado, "se están mezclando dos debates" que, a su juicio, "no se deberían mezclar".

Por un lado, ha dicho, "hay un debate sobre la renta mínima garantizada que tiene que tener un ciudadano", ámbito en el que ha defendido que "es bueno que un ciudadano que no tenga recursos, que no esté en disposición de trabajar o que no tenga una prestación de desempleo tenga una renta mínima", que para tener una vida digna se podría situar en unos 1.000 euros como "cifra adecuada".

"Otra cosa -ha agregado- es hacer que las pensiones cubran lo que no cubre la política social", lo que es "bastante más discutible".

Según ha argumentado, "es posible que una persona autónoma voluntariamente" haya decidido planificar su pensión, "situarse en una pensión mínima y, a lo mejor, tener un plan privado de pensiones".

En este caso, "no parece muy lógico que a esa persona que tiene un plan privado pensiones y, a lo mejor, tiene un negocio se le suba la pensión a 1.000 euros si no ha cotizado para ello".

Sordo ha reiterado que "las pensiones son contributivas y tiene que haber una relación entre lo que se aporta y lo que se percibe porque si no, se pervierte el sistema".