Sordo pide a las grandes empresas que complementen el paro en sus ERTE

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido a las grandes empresas, que tienen "músculo financiero", que se "corresponsabilicen" y complementen la prestación por desempleo que recibirán los trabajadores que están incluyendo en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), respecto del salario que percibían.

En una entrevista en radio Intereconomía, el líder de CCOO ha realizado esta petición a las grandes empresas, "que ahora se están pudiendo aprovechar de una legislación que les permite no tener que pagar las cotizaciones sociales", ya que "se trata de mantener toda la renta disponible posible, para cuando toque reactivar la economía".

Desde CCOO han explicado a Efe que, dado que el SEPE abona una prestación equivalente al 70 % del salario del trabajador, las grandes empresas deberían negociar con los representantes de los trabajadores para complementar el resto del sueldo.

Sordo ha cuantificado que se están presentando en la actualidad "miles" de ERTE que afectan a "cientos de miles" de trabajadores, al tiempo que ha detectado también "miles de despidos individuales".

En los ERTE, "la gente va a parar su actividad y va a cobrar su desempleo, y no tiene porque perder el puesto de trabajo porque cuando esto termine volverá a trabajar", ha dicho.

No obstante, ha mostrado su preocupación porque "se están dando miles de despidos individuales, y estas personas ahora mismo no tienen ninguna protección especifica, salvo que hayan generado derecho a paro".

También ha pedido que se incida en las medidas de seguridad y salud para los trabajadores que deben seguir en activo porque realizan actividades básicas para que no se pare el país (supermercados, farmacias, transporte, manufactura), porque corre un riesgo su salud y porque además pueden representar un foco de contagio.

De cara al fin de esta situación, Sordo ha pedido al Gobierno que elabore un "plan de inversión e impulso de la economía", en el que el sector privado tendrá que jugar un papel fundamental y requerirá de la inyección de financiación y liquidez.

"Las empresas que no hayan cerrado van abrir y a recuperar su actividad y tendrán un consumo y demanda diferida, es decir, que el que no haya vendido un coche este mes lo hará dentro de tres meses", ha señalado Sordo, quien ha añadido que habrá sectores, como el del turismo, que no se recuperará y requerirá de medidas específicas.