Sordo, a favor de un plan de pensión de empresa si no afecta al erario

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado hoy partidario de los planes de pensiones de empresa, pero siempre que sean complementarios y no sustitutivos del sistema público de pensiones y que no se financien con cargo al erario.

En declaraciones a los medios en un acto en el Consejo Económico y Social (CES), Sordo ha valorado la medida que estudia la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que ayer pidió a la Tesorería General de la Seguridad Social un informe sobre el impacto en las arcas públicas que tendrían los incentivos fiscales de estos planes.

"Todo lo que sean planes complementarios vinculados a la negociación colectiva, son medidas interesantes que conviene estudiar a fondo", ha dicho Sordo, quien después ha puntualizado que "en ningún caso son sustitutos de sistema publico de la Seguridad Social".

En este sentido, ha insistido en que "si se pretende hablar de planes de pensiones como forma de sustituir la capacidad protectora de la Seguridad Social, estamos en contra. Si se plantean como planes complementarios, vale la pena estudiarlo."

Por otro lado, ha remarcado que estos planes no se pueden hacer a costa de detraer recursos de la Seguridad Social o de la Hacienda Pública, es decir, "que no puede haber tratamiento fiscal privilegiado para favorecer lo que no dejan de ser las capacidades de salarios de un determinado nivel".

Para Sordo, el tratamiento de las pensiones complementarias vinculadas a la negociación colectiva "tiene punto voluntarista" debido al bajo nivel salarial de España.

"En Euskadi existen porque hay grandes empresas y convenios sectoriales en los que una parte de la masa salarial reúne estos planes pero en niveles salariales medios altos", ha dejado claro Sordo.