Susana Díaz: Ponerse en el dolor de los padres de Gabriel es imposible

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado hoy que "ponerse en el dolor" de los padres de Gabriel Cruz, el niño de 8 años al que presuntamente mató la pareja de su padre en Níjar (Almería), es imposible.

"Se puede sentir desgarro, creo que el dolor es inmenso y uno lo ve nada más entrar en la Diputación. Pero lo que están sintiendo sólo lo saben ellos", ha dicho Díaz tras visitar la capilla ardiente del pequeño, donde ha podido hablar con los padres de éste, Ángel Cruz y Patricia Ramírez, a los que ha abrazado con fuerza ante el féretro del niño.

Ha dicho no ser capaz de expresar lo que siente pero sí de trasladar "el dolor que estamos sintiendo millones de hombres y mujeres en este país y en nuestra tierra, en Andalucía. Como presidenta de la Junta de Andalucía".

"También soy madre. He venido a trasladar el apoyo y el cariño a sus padres, a Patricia, Ángel, a sus abuelas, profesores, compañeros... a todos a quienes en estos momentos estamos echando de menos al pequeño Gabriel", ha dicho.

Ha destacado "la ternura de esa madre, con esa dignidad y esa gran talla humana, pidiéndonos a todos serenidad y sosiego" y ha añadido que ha querido expresar a los padres y familiares de Gabriel el inmenso dolor, el apoyo y el cariño de la totalidad de los andaluces y millones de españoles.

Díaz ha agradecido a voluntarios, profesionales e instituciones que han participado en el dispositivo de búsqueda de Gabriel y ha asegurado que "han sido miles de personas que se desplazaban y que hasta el último minuto han estado ayudando en las labores de búsqueda, de apoyo, y de cariño".

La presidenta de la Junta ha subrayado que como madre y junto a muchas otras, siente el "dolor" de esta familia y ha dicho que "nadie se puede poner en la piel de un padre y una madre que pierde a un hijo porque nadie está preparado para perder a un hijo, nadie está preparado para enterrar a un hijo".

Ha sido interpelada por el debate sobre la prisión permanente renovable pero ha señalado no ser capaz ni estar en condiciones de realizar consideraciones políticas en "plena tragedia humana".

"Entiendan que no pueda hacer política en estos momentos en una tragedia tan grande como ésta. Yo me quedo con la grandeza humana de esa madre, que hoy habiendo perdido a su hijo y teniéndolo ahí, que lo va a enterrar mañana, nos pedía serenidad, con dignidad, sosiego. Y la talla humana de esa mujer es con lo que yo me quedo", ha concluido.