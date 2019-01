Tabaco y obesidad,entre las causas del aumento de las enfermedades reumáticas

El tabaco, el sobrepeso y la obesidad, además del envejecimiento, son los principales cambios poblacionales que pueden haber influido en el "leve" incremento registrado en casi dos décadas en España en la prevalencia de enfermedades reumáticas, que en la actualidad afectan a 11 millones de ciudadanos.

Así se recoge en el Estudio Episer2016, una investigación de la Sociedad Española de Reumatología (SER) en la que se ha evaluado a cerca de 5.000 ciudadanos y que actualiza otro realizado en el año 2000, que fue el primer estudio epidemiológico de España sobre estas patologías.

La investigación, presentada oficialmente este martes en presencia de su "madrina", la periodista Rosa María Calaf, ofrece datos precisos sobre la prevalencia de enfermedades como artritis reumatoide, artropatía psoriásica, espondilitis anquilosante, lupus erimatoso sistémico, síndrome de Sjögren, artrosis sintomática, fractura osteoporótica, fibromialgia y gota.

Los resultados constatan que más de 5,5 millones de españoles padecen artrosis lumbar, cerca de 880.000 gota, casi 300.000 tienen artritis reumatoide, en torno a 215.000 artritis psoriásica, y algo más de 75.000 lupus eritematoso sistémico.

Además, un 2,4 % sufre fibromialgia, un 1,83 % de mayores de 40 años ha sufrido una fractura osteoporótica y un 0,33 % padece síndrome de Sjögren.

“A pesar de su alta prevalencia y de su gran impacto personal, familiar y social estas enfermedades siguen siendo desconocidas, por lo que es importante promover su conocimiento para mejorar su diagnóstico precoz que, junto con un tratamiento adecuado, mejora la función de los pacientes, su calidad de vida y sus años de vida”, ha señalado el presidente de la SER, Juan José Gómez-Reino Carnota.

La doctora Sagrario Bustabad, jefe de Servicio de Reumatología en el Hospital Universitario de Canarias e investigadora principal del estudio, ha señalado que se ha observado un "ligero" aumento en la prevalencia de la artritis reumatoide (un 0,82 % respecto al 0,5 % anterior) y todos los pacientes estaban ya diagnosticados previamente.

También se ha observado un leve incremento en la prevalencia del lupus eritematoso sistémico (0,21 % frente al 0,091 %), en tanto que en las demás enfermedades no se puede hacer una comparación, bien porque no analizaron en el anterior estudio o porque no coincide el tramo de edad de los participantes.