Tejerina asegura que el Gobierno autorizará un trasvase cuenca del Tajo en abril

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha asegurado hoy que el Gobierno tiene previsto aprobar un nuevo trasvase del Tajo al Segura en abril, siempre y cuando la cuenca cedente supere los 400 hectómetros cúbicos de agua almacenada.

"La fecha prevista será siempre a partir del uno de abril, no durante la Semana Santa, después de una propuesta de la comisión técnica que se reúne cada primer día del mes ", ha afirmado la ministra en una entrevista en la Ser con motivo del Día Mundial del Agua que se celebra hoy.

La titular Medio Ambiente ha manifestado en que el Gobierno ha subido las "garantías" para la cuenca cedente y no se puede trasvasar si no hay al menos cuatrocientos hectómetros cúbicos, "por eso durante todo este tiempo y para dar más agua a la cuenca cedente no ha habido trasvase".

"Se dejarán 400 hectómetros en la cuenca y todo lo que esté por encima se procederá al trasvase", ha incidido la ministra para recalcar que el Gobierno "cumple la ley".

Asimismo ha señalado que los trasvases requerirán de un acuerdo entre las comunidades que ceden el agua y un acuerdo político en el Parlamento, ya que en estos momentos "el Partido Popular no tiene votos suficientes".