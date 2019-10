Torrelodones lucha por ser el primer municipio sin pajitas de plástico

Torrelodones, 25 oct (EFE). Convertirse en el primer municipio de España sin 'pajitas' de plástico es el ambicioso objetivo de Torrelodones, que ha iniciado una campaña para ofrecer alternativas medioambientales a este producto entre los vecinos y los hosteleros de la zona.

"Queremos convertir a Torrelodones en el primer municipio de España que no tenga 'pajitas' de plástico en sus establecimientos", ha dicho en la presentación de la iniciativa Alejandro Santos, gerente de Espacio Torrelodones, centro comercial que colabora con el Ayuntamiento de la localidad en esta iniciativa.

Este ambicioso objetivo se ha transformado en una campaña que ha comenzado este viernes para tratar de concienciar a los 23.128 habitantes de esta localidad ubicada a 29 kilómetros de la capital y cerca de la sierra y que cuenta con siete núcleos de población, entre ellos un pueblo.

La iniciativa, que el Ayuntamiento de Torrelodones quiere impulsar junto con entidades privadas y vecinos, es una continuación del programa 'Torre sin plástico'.

En este caso, 'Un pueblo sin pajitas' nace del Laboratorio de Aprendizaje Colectivo LAB y de la iniciativa de dos de sus participantes: el centro comercial Espacio Torrelodones y El Vaso Verde, una empresa dedicada a la reutilización de vasos para grandes eventos.

José La Orden, de El Vaso Verde, asegura que en España "somos líderes europeos" en el uso de pajitas de plástico, con 13 millones diarias, lo que supone un total 110 pajitas por ciudadano al año.

"Creemos que es un elemento muy prescindible y apostamos por no ofrecerlas. Nuestros comercios ofrecen alternativas que siempre sean no contaminantes no plásticas", dice.

Con la iniciativa 'Un pueblo sin pajitas' se pretende hacer un llamamiento a los hosteleros, comercios y ciudadanos de Torrelodones para que cambien los modelos de consumo.

Así, los establecimientos que se comprometan a retirar las pajitas de plástico desechables recibirán un lote de pajitas reutilizables fabricadas en metal o pajitas desechables de papel, además de un sello que los acredite como participantes en esta acción.

Los hosteleros que lo deseen pueden pasar por el punto de información del centro comercial Espacio para adherirse a la iniciativa y recibir sus pajitas ecológicas y su acreditación.

También las familias que quieran podrán acercarse a dicho punto a entregar sus pajitas de plástico. Las cien primeras recibirán una pajita metálica reutilizable y un lote de pajitas desechables de papel.

El alcalde de Torrelodones, Alfredo García-Plata, que ha asistido al acto de presentación de 'Un pueblo sin pajitas', ha señalado que todas las iniciativas de la localidad para acabar con el plástico van enfocadas a favor del medio ambiente, aunque las pajitas sean uno "de los elementos con menos volumen" de este material.

"Muchas personas pequeñas en muchos sitios pequeños pueden cambiar el mundo", ha defendido.

Las pajitas de plástico no son el único 'enemigo' al que se enfrenta el Ayuntamiento de Torrelodones, ya que en los próximos meses anunciarán la incorporación de nuevos objetos a su misión de reducir las cargas de plásticos en la localidad.

Borja Méndez