Trump está abierto a una solución temporal para los "soñadores" a cambio de fondos para el muro

El presidente de EEUU, Donald Trump, está abierto a llegar a un acuerdo que proporcione una solución migratoria temporal para miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores" a cambio de fondos para construir el muro en la frontera con México, dijo hoy a Efe una fuente de la Casa Blanca.

Funcionarios de la Casa Blanca están negociando con el Congreso una solución "bipartidista" al tema de los "soñadores" y del muro, que podría adherirse a una ley presupuestaria que los legisladores deben aprobar antes del 23 de marzo.

"El presidente está buscando una solución permanente (para los 'soñadores'), pero está dispuesto a negociar un acuerdo que nos pueda llevar a un primer paso", afirmó a Efe la fuente de la Casa Blanca, que pidió el anonimato.

"Lo importante es poder llegar a un acuerdo que dé una cierta estabilidad, ya sea (tanto) para DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) como para el muro", añadió.

La fuente no concretó en qué consistiría esa solución, que aún se está negociando, pero el diario The Washington Post señaló que Trump está dispuesto a considerar una extensión durante dos o tres años del programa DACA que protege de la deportación a los "soñadores", a cambio de una cantidad no especificada de fondos para el muro.

Ese esquema dejaría de lado dos puntos que hasta ahora exigía Trump: cancelar la "lotería de visados para la diversidad", que asigna 50.000 permisos de trabajo en EE.UU. al año; e imponer trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales en el país.

Esos dos puntos fueron los que más resistencia generaron entre los demócratas en febrero, cuando el Congreso y la Casa Blanca trataron sin éxito de llegar a un acuerdo para reemplazar el programa DACA, impulsado en 2012 por el expresidente Barack Obama.

Trump ofreció entonces una vía a la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes indocumentados -más que los 690.000 "soñadores" protegidos de la deportación por el DACA- a cambio de las citadas reformas a la inmigración legal y de 25.000 millones de dólares en una década para erigir el muro con México y reforzar la frontera.

La fuente consultada por Efe confirmó que la Casa Blanca está dispuesta a limitar la negociación al tema del DACA y el muro, y aparcar las demandas de Trump sobre la inmigración legal.

"Estamos buscando cómo simplificarlo (para centrarnos) en los puntos en donde hay un acuerdo inmediato. El muro y la seguridad fronteriza es primordial para la Administración", explicó.

Para la Casa Blanca es "importante" incluir fondos para la "seguridad fronteriza" en la ley de gastos que el Congreso debe aprobar este mes para financiar el Gobierno federal durante el resto del año fiscal.

Incluir fondos para el muro en esa ley daría por primera vez a Trump un presupuesto para comenzar su proyecto estrella, para el que el Congreso no ha aprobado hasta ahora ni un centavo, lo sería un triunfo de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Además, si llegara a ampliar el alcance del DACA durante tres años, Trump podría desentenderse del tema hasta después de las elecciones de 2020, en las que buscará la reelección.

Aunque el pasado 5 de marzo se cumplió el plazo marcado por Trump para derogar el DACA, el programa sigue parcialmente vivo gracias a los tribunales, que han ordenado al Gobierno que siga aceptando solicitudes de renovación de los beneficios del programa de aquellos inmigrantes que ya estaban inscritos en él.