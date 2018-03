Trump da un tono económico a su primer discurso ante un grupo latino

El presidente estadounidense, Donald Trump, centró hoy el primer discurso de su mandato ante un grupo latino en los beneficios económicos que sus medidas han aportado a los negocios hispanos, y evitó temas más polémicos en esa comunidad, como su promesa de construir un muro en la frontera con México.

Ante una audiencia afín, formada mayoritariamente por empresarios hispanos, Trump habló de su reforma fiscal, su recorte a las regulaciones gubernamentales y sus planes para modernizar la infraestructura del país, y dedicó menos tiempo a hablar sobre inmigración y la frontera.

"Estamos siendo testigos de un renacer del sueño americano (...) y cada uno de ustedes, junto con millones de latinos que trabajan duro en todo el país, están convirtiendo ese sueño en realidad", dijo Trump en una cumbre celebrada por la organización empresarial conservadora The Latino Coalition.

Trump, que durante la campaña electoral de 2016 se mostró combativo en muchas de sus referencias a latinos, como cuando insultaba a los inmigrantes mexicanos, esquivó esta vez cualquier polémica y adoptó un tono amable para dirigirse a los alrededor de 300 invitados a su discurso en un hotel del centro de Washington.

"La comunidad latina personifica el espíritu pionero de Estados Unidos", aseguró el mandatario.

"Como presidente, estoy comprometido a dar rienda suelta a todo el potencial de la comunidad latina, al eliminar las cargas gubernamentales, restaurar la seguridad a nuestros barrios y defender los intereses de EE.UU. para que todos nuestros ciudadanos puedan prosperar", subrayó.

Trump no mencionó el muro que quiere construir en la linde con México, y se limitó a subrayar su compromiso con la "seguridad en la frontera", además de con "desmantelar las peligrosas bandas criminales y detener el flujo de drogas" que llegan al país.

También aseguró estar comprometido con "una reforma migratoria que proteja al país, fortalezca la economía y saque a los trabajadores de la pobreza para colocarlos en la prosperidad".

"Mi administración presentó al Congreso un plan de reforma migratoria equilibrado y responsable", defendió Trump.

Se refería a las condiciones que la Casa Blanca puso en enero pasado para respaldar una ley que diera una solución permanente a los 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores", que estaban protegidos de la deportación por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Trump pidió al Congreso que encontrara una alternativa a ese programa, impulsado en 2012 por el expresidente Barack Obama, pero también exigió que cualquier ley sobre el tema incluyera fondos para el muro con México y emprendiera ciertas reformas del sistema de migración legal que son inaceptables para los demócratas.

Dos días después de que caducara el plazo de seis meses que dio al Congreso para abordar el tema, Trump insistió en que quiere ayudar a los jóvenes indocumentados y responsabilizó a la oposición demócrata de la inacción en el legislativo.

"Estamos tratando de tener una victoria para todo el mundo en el tema de DACA, pero los demócratas están ausentes en esto. Estamos preparados, dispuestos y capaces, pero ellos no están por ninguna parte", alegó Trump.

"Éste es nuestro momento. Consigan DACA. Presionen a esos demócratas", pidió a los empresarios latinos presentes en la sala.

Trump aseguró, además, que sus planes de restringir el sistema de reunificación familiar para los inmigrantes legales en EE.UU. tienen el apoyo de "la gran mayoría de votantes latinos".

Héctor Barreto, el presidente de The Latino Coalition y un veterano republicano que trabajó en el Gobierno de George W. Bush, destacó antes del discurso de Trump que los latinos no son una comunidad "monolítica" y que muchos de ellos apoyan al presidente a pesar de no estar de acuerdo en todo lo que dice.

"No vamos a poner atención a las cosas que dice todos los días, en Twitter o en las noticias. Vamos a poner atención a lo que realmente hace. En el área de la economía que vamos a hablar ahora, nos gusta lo que está haciendo, nos está ayudando", resumió Barreto en declaraciones a periodistas.