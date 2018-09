Trump rechaza la cifra de 3.000 fallecidos en Puerto Rico por el huracán María

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó hoy que 3.000 personas fallecieran tras el paso del huracán María en Puerto Rico a finales de 2017, como aseguran varios informes académicos, y acusó a los demócratas de manipular los datos con fines políticos.

"3.000 personas no murieron en los dos huracanes de azotaron Puerto Rico. Cuando me fui de la isla, después de que la tormenta la hubiese golpeado, tenían entre 6 y 18 muertos. A medida que pasó el tiempo, no subió mucho. Después, mucho tiempo después, se empezaron a reportar cifras realmente grandes, como 3.000", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario acusó de este incremento a la oposición demócrata, a través de la modificación de datos con fines políticos y aseguró que "si una persona moría por cualquier razón, como edad avanzada, simplemente la añadían a la lista".