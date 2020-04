UGT dice que Ifema ha supuesto el "desmantelamiento" de la Atención Primaria

El sindicato UGT ha denunciado este lunes que el hospital temporal de Ifema, que considera "un espacio publicitario", ha supuesto "el desmantelamiento de una gran parte de la Atención Primaria" en la región, donde numerosos hospitales y centros de salud aún sufren una "preocupante falta de equipos de protección y de descanso".

En un comunicado, UGT indica que el dispositivo de Ifema se ha convertido en un "escaparate internacional" dedicado a "publirreportajes políticos" cuya realidad, sin embargo, no ven "extrapolable a lo que se está viviendo en el resto de los centros", que "apenas salen en la prensa".

"Nadie les pone el himno, seguramente no les dé tiempo ni a escucharlo mientras responden y solucionan miles de consultas telefónicas, van de casa en casa visitando a pacientes terminales y atienden a pacientes complejos, algunos de los cuales viven solos y probablemente mueran solos. Pero ese tipo de paciente no debe de quedar bien en la foto de Ifema. Y no contentos con no llevarlos allí encima les quitan personal para que jueguen al bingo en Ifema", dice UGT.

El sindicato destaca, asimismo, que mientras otros dispositivos de campaña próximos a hospitales "se van replegando", el de Ifema "se mantiene para poder sacarlo todos los días en la prensa", a pesar de estar resultando, según UGT, "un fiasco", porque "lo que hace falta ahora son camas de UCI" y en el recinto ferial apenas se han habilitado.

El hospital temporal de Ifema, abierto hace tres semanas en el recinto ferial para acoger a pacientes de coronavirus y descongestionar los hospitales, superó el viernes los 3.000 ingresos y las 2.000 altas, y acogía en aquel momento a unas 1.000 personas.

El hospital de campaña de Ifema registra 170 ingresos y 140 altas diarias de media.