UGT amenaza a la CEOE con movilizaciones si no pone cordura en el pacto salarial

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha amenazado hoy a la patronal de llevar a cabo un proceso de movilizaciones muy importante en 2018 si la patronal no actúa con "cordura" en la negociación de cara a lograr un acuerdo marco en materia salarial.

En la inauguración de la jornada de Representación y Libertad Sindical de UGT, el secretario general ha explicado que, junto con CCOO, consideran que "merece la pena defender" el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, porque es un instrumento fundamental para ayudar a los colectivos que están en peores condiciones.

Ha especificado que puede mejorar la calidad de vida de los colectivos que no están sindicados, donde hay menos o ninguna presencia de las organizaciones sindicales, porque "allá donde hay sindicatos y trabajadores organizados, tenemos menos problemas para negociar los convenios colectivos y sacamos condiciones dignas".

"Donde no hay representantes sindicales o hay poca afiliación, es donde tenemos el problema para abordar la negociación colectiva, por eso lo queremos hacer en un ámbito de carácter general", ha añadido.

Sin embargo, el acuerdo marco salarial con la patronal, que debía haberse alcanzado antes de Semana Santa, no llega aún y las posturas están muy alejadas.

La propuesta planteada por la patronal consiste en un alza del 2 %, sin suelo y con una parte variable del 1 % ligada a diversos factores como la productividad, la flexibilidad o la jornada.

Los sindicatos, por su parte, pusieron encima de la mesa una subida mínima del 3,1 % -que resulta de la inflación prevista para 2018 (1,6 %) más 1,5 puntos adicionales en concepto de recuperación del poder adquisitivo perdido-, con una cláusula de revisión salarial y un salario mínimo en convenio de 1.000 euros brutos mensuales.

Tampoco avanzan las mesas de diálogo social que mantiene abiertas el Ministerio de Empleo y que, según Álvarez, "están en una parálisis importante desde el momento en el que se constituyeron".

"No hay avances en mesa de Pacto de Toledo y no será fácil que los haya", ha dicho el líder de UGT, que no se va a conformar "con migajas", por lo que exige la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, una subida de las pensiones más bajas y eliminar los gastos no contributivos de la Seguridad Social.

Respecto a los temas de igualdad, el Gobierno "ha movido ficha, algo que no había hecho hasta ahora, pero está a años luz de nuestra posición y de las exigencias de la sociedad española", ha dicho Álvarez.

Asimismo, Álvarez ha hecho una defensa del llamado "sindicalismo de clase", como el que ejerce UGT, que "ha estado hoy, estuvo ayer y va a estar mañana" y que cuenta con una "larga historia y trayectoria en la defensa de intereses de trabajadores".

En este sentido, ha criticado a aquellos que claman que "no les representan" y que "quieren usurpar la representación democrática que no tienen", así como a los que les dan cobertura "relegando a las organizaciones sindicales".

Con ello, ha añadido, tratan de debilitarlas, "porque saben que ese es el elemento fundamental que les ha permitido hacer las fechorías", junto con la crisis.