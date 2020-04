UGT pide traslado de inmigrantes a península tras un positivo en CETI Ceuta

La UGT ha solicitado hoy que se proceda al traslado de los 468 inmigrantes subsaharianos, marroquíes y argelinos que viven en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) a la península, tras haberse dado un caso positivo en este recinto.

En un comunicado, el sindicato ha trasladado hoy su "preocupación" por la situación que se está dando en el CETI con la confirmación de un positivo en coronavirus de una menor residente en el recinto.

El sindicato solicita que impulsen los traslados "con la celeridad que necesita la gravedad" de este acontecimiento porque "de no ser así podría darse un contagio masivo de residentes en esas instalaciones al no propiciarse las condiciones de aforo adecuadas, todo en perjuicio de residentes y trabajadores en particular, y de los ciudadanos de Ceuta en general".

A través de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA-UGT) han lamentado la "falta de transparencia" que están mostrando los responsables del centro en cuanto a las medidas adoptadas respecto al plan de contingencias ante esta situación.

"Estamos preocupados por la situación de todos los residentes en esas instalaciones, así como por todos los trabajadores que allí desempeñan sus tareas: no sólo el personal de mantenimiento (electricistas, fontaneros...), sino también sanitarios, personal de la administración, cocinas, vigilancia, etc", ha precisado.

El sindicato valora "los esfuerzos" que la Delegación del Gobierno en Ceuta está haciendo para acelerar los traslados de residentes en el CETI a otros centros en la península con el fin de que el aforo sea el adecuado y se puedan respetar las medidas preventivas que puedan evitar contagios "pero aun así es insuficiente".