Unidas Podemos se plantea personarse en caso de las residencias contra Ayuso

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha afirmado este miércoles que su grupo se plantea personarse como acusación particular en los procesos derivados de las denuncias que han interpuesto familiares, asociaciones y plataformas por presuntos delitos de omisión de socorro en residencias de mayores.

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias o familiares de residentes en centros de Madrid agrupados en el colectivo Marea de Residencias denunciaron desde un inicio ante la Fiscalía la actuación del Gobierno madrileño en la gestión de las residencias.

En una rueda de prensa telemática, Serra ha señalado que su grupo apoya estas denuncias, y que ve "la posibilidad" de personarse como acusación particular, "pero siempre acompañando a las familias y haciendo lo mejor para que prosperen en el ámbito judicial".

"Esto es algo que para nosotros es importante, pero los protagonistas son los familiares, la Marea de Residencias y asociaciones denunciantes, nosotros podemos apoyar personándonos como acusación particular pero dando protagonismo a los familiares", ha abundado Serra, que ha insistido en que la decisión "definitiva" no está tomado porque aún no se han habilitado los plazos.

Entre el 8 de marzo y el 9 de junio, en los centros de servicios sociales con carácter residencial de Madrid han muerto 5.975 personas con coronavirus o con síntomas compatibles con la enfermedad.

Un juzgado madrileño ha remitido al Tribunal Supremo la querella interpuesta contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el responsable de Justicia, Enrique López, por parte de familiares de residentes, debido a que todos ellos están aforados.