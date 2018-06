La Unión de Federalistas Europeos se manifiesta y pide mejorar y reformar Europa

Bajo el lema "WakEUP, revive Europe!" ("Despierta, revive Europa"), la Unión de Federalistas Europeos (UEF, por sus siglas en inglés) se congregaron hoy en los alrededores del Consejo para mejorar y reformar Europa, con motivo de la cumbre europea que se celebra en Bruselas hasta mañana.

Durante la manifestación, los organizadores portaron banderas europeas y pancartas en las que se podía leer "Our Europe wants more" ("Nuestra Europa quiere más") o "Stop talking, get it done" ("Parad de hablar, llevadlo a cabo") para reivindicar que Europa necesita un cambio.

"La intención es aprovechar la cumbre del Consejo Europeo que está teniendo lugar ahora para decir a los políticos que hay cosas que tienen que mejorar, como el tema de la política migratoria", afirmó en declaraciones a Efe Carles Masachs, uno de los miembros de la UEF.

En sentido, resaltó que una de las soluciones sería "dar un paso más hacia una Europa federal, dar un paso más allá del club de estados que somos ahora" y enfatizó que esto permitiría "llevar adelante muchas soluciones más prácticas".

Con respecto al lema "#wakEUP, revive Europe!", Masachs declaró que es un "lema reivindicativo" y concluyó que hace falta "despertar un poco a Europa, que estamos un poco dormidos".

Por su parte, el secretario general de la UEF, Paolo Vacca, llamó "a la acción" y pidió construir una "Europa unida y mejor".

Además de la UEF, esta acción también fue promovida por la Asociación Internacional de Jóvenes Federalistas Europeos (JEF, por sus siglas en inglés) en sus respectivas regiones en Bélgica y Bruselas, además de contar con la colaboración del Movimiento Europeo en Bélgica.

El coordinador y representante exterior para Italia y Noruega de la JEF, Christoph Glück, resaltó que "esta no es la Europa que quiere vivir la gente" y lanzó un mensaje: "Europa unida o muere".

Además de la inmigración como cuestión importante, los principales líderes de los Veintiocho debatirán en la cumbre que se celebra este jueves y viernes en Bruselas otras cuestiones relevantes como la reforma del euro o el "brexit", entre otros.