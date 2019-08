Uruguay intentará influir a sus socios para encontrar soluciones en la Amazonía

El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, dijo que los incendios en la Amazonía, que despertaron la preocupación en varios países del mundo, "se van a superar" y precisó que la selva amazónica "es un pulmón del mundo que involucra a siete países, no solamente a Brasil".

"Los problemas en este momento los tiene Brasil, pero está actuando con la celeridad del caso para tratar de apagar estos incendios", opinó el ministro.

Sobre el enfrentamiento entre el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, entre otras cosas por las políticas medioambientales de Brasil y los incendios de la Amazonía, y sobre el intento de Macron de bloquear el tratado de libre comercio (TLC) entre la UE y el Mercosur, prefirió no opinar.

"No voy a hablar del gobierno francés porque me parece que todo lo que se haga en este momento y que se pueda considerar como una crítica, no va en el buen sentido del arreglo de la situación; pero, así como Francia ha planteado esto, hay otros países que han planteado lo contrario y han apoyado fervientemente este acuerdo", agregó.

Entre los países que apoyan el tratado, mencionó a Noruega, quien a pesar de haber sido "un firme crítico de las políticas ambientales de Brasil", no tuvo inconvenientes en aprobar el acuerdo de libre comercio pactado recientemente entre el Mercosur y el Acuerdo Europeo de Libre Comercio (EFTA).

Dentro de la UE, recordó el apoyo de Alemania y Gran Bretaña -aunque esté por retirarse de la UE- por mantener el acuerdo con el Mercosur.

"Los procesos de integración no pueden hacerse, como ustedes comprenderán, basados solamente en afinidades políticas o ideológicas, porque si no estarían cambiando en la medida en que un país cambia de gobierno", resaltó.

Además, el ministro contó que mantuvo conversaciones respecto a la situación de la Amazonía con los cancilleres de Paraguay y Argentina y que el contacto con el de Brasil está en vías de concretarse.

"Trataremos de influir en nuestros socios para que pueda haber soluciones acordes a las expectativas que tenemos", declaró.