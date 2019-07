Valerio afirma que el fallo del Constitucional sobre el empleo temporal se aplicará lo antes posible

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha señalado que los servicios jurídicos de la Seguridad Social estudian la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial por discriminar a la mujer y se aplicará a la mayor brevedad posible.

Valerio se ha pronunciado así este jueves en Guadalajara, a preguntas de los medios de comunicación, sobre la sentencia del Constitucional anula la norma para calcular la pensión de jubilación en el trabajo a tiempo parcial, al considerarlo discriminatorio para la mujer que ocupa el 70 % de estos puestos.

La ministra de Trabajo ha señalado que la decisión del Tribunal Constitucional va también en la línea de una decisión que adoptó hace un par de meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Los servicios jurídicos de la Seguridad Social están estudiando esta sentencia, todavía no publicada, para ver su aplicación, que se hará a la mayor brevedad posible", ha afirmado.

En este sentido, ha explicado que "hay que ver qué procedimiento hay que seguir para la aplicación de la misma y vamos a trabajar en la línea de que no tenga ningún tipo de discriminación las personas que tienen contratos a tiempo parcial cuando se jubilen", ha asegurado Valerio, que ha confiado en resolver "esta situación cuanto antes".

Respecto a quiénes se verían afectados, Valerio ha concretado que la sentencia del Constitucional aclara "que no se aplica a las personas cuya resolución de jubilación sea ya firme", pero ha indicado que "posiblemente no haya problemas para que se aplique a aquellas personas cuya solicitud esté en tramitación y también a las que hayan reclamado a los tribunales pero todavía no exista sentencia firme".

Por ello, ha aseverado que "estas cuestiones jurídicas hay que aclararlas".

Valerio sí ha señalado que esto afectará mayoritariamente a las mujeres, ya que este tipo de contratos parciales los ocupan las féminas en un 70% de los casos "y muchos de estos contratos no es que las mujeres decidan voluntariamente que quieran contratos a tiempo parcial, que en algún caso sí es, pero a la mayoría les gustaría tener un contrato completo", ha opinado.

No obstante, Valerio ha aclarado que aquellas personas que han tenido contratos a tiempo parcial y al hacerles el cálculo de la pensión, ésta se queda por debajo del mínimo legal establecido, cobran un complemento a mínimos, es decir, que "no son todas las personas que han estado contratadas a tiempo parcial las que sufren este tipo de discriminación".