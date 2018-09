Valerio pide que las medidas de empleo tratadas en el G20 se "cristalicen" en la cumbre

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social española, Magdalena Valerio, afirmó hoy en Buenos Aires que espera que las conclusiones sobre un futuro del trabajo inclusivo a las que llegaron en la reunión de ministros de Empleo del G20 "cristalicen" en la cumbre de Jefes de Estado en dos meses.

Valerio puntualizó que con sus colegas habló de asuntos como la igualdad salarial y las condiciones laborales, y remarcó su esperanza en que esas conclusiones se traduzcan en "documentos potentes en la cumbre de presidentes" que tendrá lugar en la capital argentina los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

En declaraciones a la prensa en el Centro Galicia de Buenos Aires, última parada antes de su vuelta a España, la ministra calificó de "muy interesantes" las jornadas de trabajo en Mendoza (oeste) junto a los demás miembros del G20, y aseguró que sus propuestas "cuadran mucho" con las que han puesto en marcha "otros países" del bloque.

En ese sentido, se refirió al Plan Director por un Trabajo Digno, aprobado en Consejo de Ministros en julio y que aboga por acabar con "el empleo irregular, los contratos fraudulentos a tiempo parcial, el abuso de los contratos temporales y el abuso de la figura del falso autónomo".

España es el único miembro invitado permanente del G20, que reúne a las diecinueve economías más avanzadas y en desarrollo del mundo y la Unión Europea.

Valerio concluyó su visita a Argentina en la capital junto a la comunidad española del país austral, que la recibió con un grupo de gaitas antes de disfrutar de un asado.

"En Argentina, de todas las personas que emigraron o que nacieron aquí pero tienen origen español, es la colectividad más importante. Son casi 500.000 personas que nunca olvidan el lugar en el que nacieron o donde tienen sus antepasados", dijo.

La ministra anunció que, debido a la devaluación del peso argentino frente al euro, el Gobierno revisará la ayuda que reciben españoles de Argentina que se encuentran en situación de necesidad, una medida que afectará a "casi 5.000 personas y tendrá un coste de 6 millones de euros".

"Va dirigida a proporcionar unos ingresos mínimos de subsistencia a los emigrantes mayores que no disponen de recursos suficientes", recalcó.

La moneda local argentina acumula una caída del 98 % frente al dólar en lo que va de 2018, un 34 % en agosto.

En su visita a Buenos Aires, Valerio visitó la antigua Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde unas 5.000 personas fueron secuestradas y torturadas y casi todas arrojadas luego con vida al mar durante la última dictadura argentina (1976-1983).

"Me ha impresionado profundamente la visita que he hecho a la ESMA, ahí también hay mucho recuerdo, mucha memoria de hechos muy dramáticos, de crímenes contra la humanidad, que está bien ser conocedores y recordarlos para no volver nunca más a repetirlos", insistió la ministra de Pedro Sánchez.

A su vuelta a España, Valerio retomará su agenda con las cinco mesas de trabajo que creó el Ministerio para "recuperar el diálogo social" con trabajadores y sindicatos.