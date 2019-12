Valerio ve razonable que el pago de la productividad se ligue al rendimiento

La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha considerado que como el complemento de productividad que cobran los funcionarios está sujeto a unos objetivos y rendimientos individuales si un funcionario no ha rendido lo esperado "es razonable que se le reduzca".

Antes de participar en un acto en la Escuela de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Valerio ha sido preguntada por la sentencia del Tribunal Supremo que avala reducir el complemento de productividad de los funcionarios en un periodo de tiempo concreto, si se demuestra de modo objetivo y transparente que su rendimiento ha descendido.

La ministra ha dicho que aún no había leído la sentencia, pero ha asegurado que los superiores jerárquicos que tienen la responsabilidad de decidir sobre el plus de productividad "suelen ser personas razonables que siguen criterios razonables".

Además, ha recordado que suelen ser complementos "pequeños" en relación a la retribución global.

"No es la primera vez que lo he visto en la Administración (...) Cuando he sido secretaria provincial del Insalud me ha tocado decidir el reparto de la productividad y en alguna ocasión ha habido algún funcionario al que se le ha rebajado", ha explicado.