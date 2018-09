Vara pide al papa que Guadalupe dependa de Extremadura y no de Toledo

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, explicó hoy al papa Francisco en el Vaticano que es una "anomalía" que Guadalupe, donde está la patrona de la región, dependa eclesiásticamente de Toledo y no de una diócesis extremeña.

"Yo entiendo que es una anomalía que un territorio, en este caso una región administrativa, tenga una patrona que dependa de un territorio diferente al suyo, en este caso el de Toledo", dijo Fernández Vara a los medios en Roma.

El presidente extremeño asistió hoy a la audiencia general que preside cada miércoles el papa Francisco en el Vaticano y al término pudo saludarlo y conversar brevemente con él.

Durante esos breves minutos comentó a Jorge Bergoglio que esta circunstancia "es una anomalía y que con el tiempo se debe corregir".

"Pensé hace algunos meses que podía ser una buena idea y decírselo al papa Francisco. Yo entiendo los tiempos de la Iglesia, pero esto no es un problema político, yo no estoy aquí por ser presidente de la Junta, sino porque venir un millón de extremeños es muy complicado", subrayó al término de la audiencia general.

"Esto es una cuestión ciudadana, ni siquiera eclesiástica. La gente no entiende que su patrona dependa de una diócesis diferente", añadió.

Guillermo Fernández Vara detalló que permanecerá en Roma "un par de días" más para reunirse con distintas personalidades, sobre las que no dio detalles, y conversar sobre esta cuestión; y adelantó que dialogará igualmente en los próximos días con el nuncio vaticano en España, Renzo Fratini.

Aseguró que es una voluntad "de la sociedad civil" extremeña que "algún día la Virgen de Guadalupe, además de ser patrona de Extremadura", pertenezca a esta diócesis.

"No es un problema de vida o muerte, es un problema de normalidad, de que la patrona de un pueblo no puede pertenecer a un pueblo de al lado, no parece razonable", sostuvo.

Explicó que le entregó al papa unos documentos para apoyar la reclamación y dijo que Francisco estuvo "muy receptivo" y se interesó "mucho por Extremadura".

"Me ha preguntado qué tal nos iba. Me parece una persona absolutamente entrañable, se tenga una creencia o no. El papa es un referente para mucha gente del mundo, más allá de que se tenga fe o no", argumentó.

Confesó que ha aprovechado la ocasión para invitar al pontífice a que visite Extremadura y reconoció que en los últimos días ha recibido numerosas peticiones de ciudadanos de la región que quieren ver a Francisco.

Fernández Vara ha entregado al papa el libro "Los oficios de Guadalupe", publicado "con motivo de los 100 años de la Declaración de Guadalupe como patrona de la Hispanidad", y la obra "Los galgos del papa", del extremeño Agustín Muñoz Sanz.

En 1906, la Virgen de Guadalupe fue declarada patrona de Extremadura y en 1983 se estableció que la festividad de la región era el día de la patrona, el 8 de septiembre.