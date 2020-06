Vara defiende que los ERTE puedan prolongarse hasta diciembre

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido este viernes que "ojalá" los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se puedan prolongar hasta diciembre y ha destacado que la "verdadera clave" para tratar de hacer frente a la crisis económica derivada del coronavirus es "contener la destrucción de las empresas para que puedan ir recuperando a los trabajadores".

Vara ha recalcado, a preguntas de los periodistas, que la "gran diferencia" ahora con la crisis de 2008 es que "se ha puesto en marcha una estructura de protección por parte del Estado como nunca se había hecho" y ha hecho hincapié en el "verdadero esfuerzo" que está haciendo el país y la ciudadanía para contener al destrucción del tejido empresarial.

Ha abogado también, en la situación actual, por agilizar los trámites para "facilitar las cosas a través del marco regulatorio", como ha hecho Extremadura, según ha dicho con la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y el Urbanismo Sostenible (LOTUS) para favorecer la puesta en marcha de empresas, y por intentar estimular la demanda "con medidas desde los distintos gobiernos que permitan que la gente se anime a consumir".

"Si todos hacemos bien lo que tenemos que hacer", ha dicho Fernández Vara, la recuperación será "mucho más rápida", pero "si empezamos a discutir sobre lo inútil, si empezamos a perder energías en aquello que no importa, que no interesa, que no afecta al futuro de este país", todo se retrasará.

Por ello, ha instado a "dejar de decir tonterías" y a ponerse a "trabajar seriamente por las cosas que España necesita", porque así, ha insistido, "nos vamos a poder recuperar lo antes posible".