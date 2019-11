Vecinos de Hortaleza piden seguridad ante el centro de menores de extranjeros

Cerca de un centenar de personas se han concentrado este domingo sobre las doce de la mañana delante del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Hortaleza para pedir "más seguridad" en el barrio y que la Comunidad de Madrid "dé soluciones".

En la concentración, organizada por el colectivo de vecinos 'Hortaleza se defiende', también ha participado el grupo ultraderechista Hogar Social, que ha portado una pancarta con el escrito 'Fuera delincuentes de nuestros barrios', que también ha sido el lema que se ha coreado en esta manifestación.

Los vecinos han denunciado con un megáfono situaciones "de violencia" que han vivido en el barrio, además de robos y otros problemas de inseguridad.

Uno de los participantes, Antonio López, ha manifestado a los medios "el hartazgo" de los vecinos por "los problemas de inseguridad" que, según él, genera el centro de menores de Hortaleza, por lo que ha pedido a los políticos y, en concreto, a la Comunidad de Madrid, que ofrezcan "soluciones".

"No es problema nuestro que el centro esté sobresaturado, yo creo que la Comunidad de Madrid dispone de medios para repartirlos (a los menores) en otros centros", ha indicado López, que ha propuesto que cada domingo se celebre una manifestación a las 12 frente a este centro con el mismo objetivo.

Otro de los vecinos que ha asistido a la concentración, Virginio, ha señalado que el problema es que los menores "no están atendidos" porque el centro está saturado, y ha censurado que tampoco se les ofrezca "una formación y una educación para que salgan con un trabajo o una profesión".

"El problema es de la Comunidad de Madrid, que no hace ni caso y estamos hartos", ha dicho Virginio, que ha censurado que no haya más centros para encargarse de los niños y achaca que se creen los problemas de inseguridad porque no hay "otras cosas que ofrecerles más que comida y un lugar para dormir".

A las cercanías del centro, pero alejados de la concentración, han acudido otros vecinos del barrio, como Lucas, que ha denunciando en la manifestación se esté "criminalizando al pobre y al débil", y ha señalado que la solución, a su juicio, es que la Comunidad de Madrid apueste "por esta gente con recursos".

"Con racismo y con xenofobia no se va a solucionar nada", ha señalado Lucas, que ha dicho que "la mayoría de chavales" están "hacinados en el centro" y ese es el primer problema que hay que solucionar.

Para la concentración, que ha durado alrededor de hora y media sin que se hayan producido incidentes, se ha formado un cordón policial de ocho agentes delante de la puerta de la Residencia de Primera Acogida de Hortaleza, además de cinco furgones policiales rodeando el perímetro del centro y un helicóptero sobrevolando la manifestación.

Media hora antes de que comenzase, la policía ha retenido y registrado a una treintena de personas en un bar cercano al centro de menores y les ha retirado una pancarta con el lema 'Fuera racistas de nuestro barrio'.