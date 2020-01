Venezolanos en Chile se acogen a un plan de repatriación para regresar a casa

Unos 250 inmigrantes venezolanos residentes en Chile decidieron este sábado regresar a su país gracias al programa del Gobierno del país caribeño para llevar de vuelta a sus compatriotas en el extranjero a través de vuelos fletados por las autoridades.

En la embajada de Venezuela en Santiago de Chile la actividad era superior a lo normal. Una fila de personas esperaba el acceso para registrarse como uno de los viajeros que emprendería su regreso a casa.

Junto a ellos, una fila de salida con familias completas cargando sus equipajes en carritos para salir del edificio diplomático y abordar uno de los seis autobuses que se encargarían de llevarlos al aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez, donde un vuelo dispuesto por el Ejecutivo venezolano les esperaba con rumbo a Caracas.

Jóvenes, adultos, familias con niños pequeños y ancianos encaminaron las escaleras de los vehículos para despedirse de Chile de forma definitiva.

Entre ellos estaba Ayde Requena, de 72 años, quien junto a su hija y su nieto, explicó a Efe que estaba muy ilusionada de regresar a su país ya que no se había podido adaptar a Chile, principalmente por el clima.

"Estaba muy enferma aquí, hasta hospitalizada he estado. Este clima no lo soporté. El frío", dijo mientras almorzaba un bocadillo que se repartió a todos los viajeros antes de dirigirse al aeropuerto.

Requena agregó que se encontraba en el país austral hace un año, junto a su hijo, que trabaja en Chile, pero que las condiciones en eran muy distintas a las de Venezuela y prefirió acogerse a este "Plan de Vuelta a la Patria" del Gobierno de Caracas.

Ahora, sabedora de que es cuestión de horas para que vuelva a pisar el país caribeño, señaló que está emocionada porque el viaje es una sorpresa para la familia que vive en Venezuela, ya que no avisaron que tomarían el avión.

En otro de los autobuses, Verónica Mujica y su pequeña hija se abrazan a otra compatriota venezolana que se queda en Chile, una despedida emotiva pero a la vez gratificante por la necesidad de volver.

"Me obliga a irme la adaptación y la depresión que nos dio. Estamos en un país diferente y una cultura diferente y eso le pegó mucho a mi niña. Decirte que recibí malos tratos o algo así aquí, no. Es algo más personal", afirmó a Efe entre lágrimas de felicidad y nostalgia.

El frío del invierno austral es un factor determinante para muchos migrantes que llegan a Chile procedentes de países cercanos al ecuador en busca de opciones laborales y de vida y que nos capaces de adecuarse a las condiciones.

Para otros, estar alejados de su familia es un hecho difícil de aceptar y prefieren regresar a Venezuela.

Un ejemplo de ello es América de Barres, quien a sus 76 años decidió viajar a Chile para estar con algunos de sus hijos y un nieto, pero que después nueve meses tomó la decisión de volver a la calidez del país caribeño con el resto de su familia.

"Tengo tres hijos allá (en Venezuela) y otro nieto. La familia es la familia. Allá voy. Con todo y todo, yo doy gracias (al Gobierno venezolano) de que me lleven para allá", señaló a Efe De Barres.

"Se lo agradezco porque voy a ver a mis hijos. Me puse a ahorrar pero que va, no me alcanza", agregó, en relación a la gratuidad de este viaje fletado y financiado por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

Estos 250 venezolanos son parte de los 16.214 que ya regresaron al país tras migrar a diferentes países, y, desde Chile, ya son 6 los vuelos que han despegado con un total de 612 personas, según los datos de la Cancillería venezolana a fecha de hoy.

La comunidad venezolana en Chile se convirtió el año pasado en la más numerosa del país, desbancando a los peruanos que por muchos años fueron los extranjeros que más elegían Chile como país para migrar.

Los datos más actualizados del Gobierno de Chile, publicados en abril de 2019, indicaron que en el país se encuentran residiendo 1.251.225 extranjeros, de los cuales 288.293 son venezolanos.