Vicepresidente de Brasil afirma compromiso con ambiente y Acuerdo de París

El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, afirmó este lunes el compromiso de Brasil con la preservación del medio ambiente y con el Acuerdo de París sobre cambios climáticos, aunque alertó que muchas de las presiones que recibe el país son de interesados en restringir su crecimiento.

"En el medio ambiente Brasil es mirado con lupa por el concierto de las naciones, pero hay dos visiones: la de las personas que realmente están preocupadas con el medio ambiente y la de las que están preocupadas con el potencial de producción agrícola y mineral del país", afirmó Mourao en una rueda de prensa a corresponsales extranjeros en Río de Janeiro.

Según el vicepresidente, hay grupos que critican las políticas ambientales de Brasil debido a que están interesados en impedir que el país aumente aún más su producción de alimentos y minerales.

Afirmó que, pese a las críticas de las organizaciones ambientalistas en el sentido de que el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro supuestamente flexibilizó el combate a la deforestación de la Amazonía, Brasil está comprometido con preservar sus ecosistemas.

"Nuestro Gobierno no dejará en ningún momento de luchar a toda costa por la preservación de nuestros ecosistemas", afirmó el vicepresidente, un general de la reserva del Ejército.

Agregó que los órganos de fiscalización tienen limitaciones para cuidar de las enormes reservas ambientales de Brasil pero que el Gobierno ha ofrecido hasta la ayuda de las Fuerzas Armadas en las operaciones de combate a la deforestación y ha conseguido incluso detener la devastación que se venía registrando en la región sudeste del estado de Pará.

"Estamos comprometidos con nuestros ecosistemas porque sabemos que la vida en la tierra depende de la preservación del medio ambiente", dijo.

Según Mourao, Brasil aprobó en junio pasado el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE )pese a que algunos países europeos introdujeron cláusulas que les permiten bloquear importaciones procedentes de Brasil si consideran que el país no está cumpliendo sus acuerdos ambientales.

"Hay una crítica grande y una presión sobre el Gobierno por el medio ambiente. Pero nosotros no estamos por fuera del Acuerdo de París (sobre cambios climáticos). Es imposible estar por fuera del Acuerdo. La agenda ambiental es global y nadie puede huir", afirmó.

Mourao no aclaró si, como otros miembros del Gobierno Bolsonaro, considera que los cambios climáticos no tienen relación con la intervención humana.

"No tengo duda de que el clima sufrió cambios. Lo que se discute, y no entro en el mérito de esa discusión por no ser especialista, es si se trata de cambios estacionales como ya ocurrieron en otras épocas o si es algo estructural que permanecerá", afirmó.

"Brasil es consciente de su responsabilidad ambiental por las características de su territorio y la cantidad de ecosistemas que tenemos y que tienen que ser preservados. Tenemos un enorme territorio con diversidad biológica que tiene que ser conservado y protegido", dijo.

Agregó que Brasil también es cuestionado por la cantidad de agrotóxicos que utiliza pero aclaró que, en una agricultura moderna e intensiva como la brasileña, es necesario buscar formas de controlar plagas que están en constante mutación.