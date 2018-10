Víctimas del caso Alvia reclaman a Ábalos que cese a los miembros de la CIAF

Víctimas del accidente de un tren Alvia en Santiago de Compostela, siniestro ocurrido el 24 de julio de 2013, reclaman al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que cese por "encubridora" y de modo inmediato a los miembros de la llamada Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

La plataforma 04155, que agrupa a decenas de afectados por el descarrilamiento de ese convoy que cubría la ruta entre Ourense y la capital gallega, ha elevado su demanda a la plataforma Change.org y la misma ha sido firmada por más de setecientas personas.

Los promotores recuerdan, al explicitar su objetivo, que la UE en un "durísimo informe" concluyó que el Gobierno de España no había cumplido de forma adecuada con la obligación de investigar aquella tragedia en las vías y contraponen esta postura a la adoptada por la CIAF el pasado 27 del mes en curso, al "decidir no reabrir su análisis" pese a todos los nuevos datos surgidos "y a la exigencia de la comisaria de transportes de la Unión Europea Violeta Bulc".

Por ello, se dirigen al ministro Ábalos de este modo: "Los miembros de la CIAF, a los que víctimas y todos los ciudadanos pagamos, están realizando una grave dejación de funciones y faltan al obligado cumplimiento de la Directiva de Seguridad Ferroviaria" con su comportamiento.

A la par, le piden que no eluda su responsabilidad, que cumpla con su palabra y que siga los dictámenes de la UE.

"La ley del sector ferroviario le permite a usted cesar a los miembros de la CIAF", detallan, y, una vez hecho esto, le demandan crear una nueva comisión de investigación técnica independiente.

"Será -concluyen- la única manera de no generar aún más dolor y confusión y, más aún, será la única forma de que un accidente de esta magnitud", con ochenta muertos y más de 140 heridos, "no vuelva a repetirse".

Le recuerdan asimismo al ministro sus propias declaraciones del 4 de septiembre último, cuando le pidieron, al igual que la UE, la puesta en marcha de una investigación técnica independiente.

Entonces, suscriben, Ábalos dijo: "Hay que saber tratar a las víctimas y estar a la altura. Lo primero, hay que empatizar con el dolor de las personas y no pensar en cómo eludir la responsabilidad que nos pueda afectar. Mi disposición es sensible a cuanto me pidieron... Mi voluntad es la de asumir esas propuestas y ver cómo se hacen viables".