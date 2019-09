Víctor Manuel, premiado en el 40 aniversario de "Sólo pienso en tí"

Mari Luz Castro y Antonio Roldán, la pareja en la que se inspiró la canción "Sólo pienso en tí" de Víctor Manuel, han acompañado hoy al cantante en la gala en la que ha recogido el premio "Solidarios ONCE 2019", un homenaje al 40 aniversario de aquel éxito, un himno para el colectivo de personas con discapacidad.

La ONCE ha querido reconocer con este premio a Víctor Manuel por la "arriesgada declaración" que hizo con esta canción, que hace 40 años "rompía con el pensamiento mayoritario" y "conquistó de manera sorprendente el sentir a favor de la normalización social de las personas con discapacidad", ha explicado la organización.

"Esta canción ha servido para que nuestra historia de amor no sea una excepción. Hoy ya no lo es. Este ha sido tu gran éxito querido Víctor Manuel", ha afirmado en la gala Castro que, junto a Roldán, ha dado una sorpresa al cantante al subir al escenario cuando la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Isabel Viruet, le entregaba el galardón.

La pareja cordobesa de discapacitados sigue casada, tienen tres hijos, viven en la Fundación PROMI de Cabra (Córdoba) y sigue mostrando que su amor está tan vigente como el mensaje de tolerancia de la canción que inspiró.

Tras recibir el premio, Víctor Manuel ha recordado que hace cuarenta años "hablar de la discapacidad en una canción era una cosa muy rara".

Y ha destacado el esfuerzo de las organizaciones y los padres "que han peleado bravamente por su integración" y han logrado que los discapacitados vivan hoy una situación mejor. "Yo pongo la música, pero ellos han puesto la letra", ha indicado.

Junto a Víctor Manuel han recogido los premios "Solidarios ONCE 2019", la Alianza de voluntarios para la reconstrucción de África (ALDEVARAN), con sede en Jaén, y ABC de Sevilla, por el portal digital "Sevilla Solidaria", un referente del periodismo social en su apuesta por la visualización de los colectivos más vulnerables de la sociedad sevillana.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha entregado el premio en la categoría de administración pública, ex aequo a Salvamento Marítimo y a la Guardia Civil, en el 175 aniversario de su creación, por su trabajo para salvar miles de vidas humanas en el mar.

La consejera ha animado a "reivindicar los valores de la generosidad y solidaridad y el servicio a los demás para crear una sociedad cohesionada y unida".

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha entregado el premio en la modalidad de Empresa a la presidenta de la Asociación de Mujeres Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, Pilar Gómez.