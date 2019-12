Villacís quiere se equipare a Madrid con Kioto o París en lucha por el clima

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha confiado en que de la Cumbre del Clima que se celebra estos días en Ifema salga un compromiso que "vincule a todos" para luchar en favor del medioambiente, de manera que en el futuro las referencias sean el protocolo de Kioto, la Cumbre de París o la Cumbre de Madrid.

Antes de intervenir en una mesa en la Cumbre -en la que Villacís ha expuesto el modelo de sostenibilidad que propone Madrid para una gran ciudad-, la vicealcaldesa ha celebrado que la capital haya sido capaz de organizar este evento, y hacerlo "muy bien", en "tiempo récord", lo que proyecta una imagen de la ciudad muy positiva en el exterior.

Con todo, ha confiado en que esa imagen de la capital a partir de ahora se ligue siempre a la lucha contra el cambio climático. "Se va a hablar del Protocolo de Kioto, de la Cumbre de París, y a partir de ahora también de la Cumbre de Madrid".

Pero para ello es necesario, ha seguido diciendo, que los asistentes salgan de aquí "con un compromiso" que una a todos, aunque "a priori siempre es difícil acercar posturas".

Villacís ha señalado que todo el mundo debe ser capaz de "ser generoso, saber ceder un poco y entender que lo más importante es el futuro" para poder salir de la Cumbre "con un compromiso que vincule a todos".

Porque aunque el pacto no va a satisfacer a nadie al cien por cien, sí deben ser capaces de encontrar "un común denominador": "que no hay una opción B, sólo hay un planeta, que no nos pertenece más que en préstamo, que es de nuestros hijos y que es vital que salgamos con un compromiso que nos vincule a todos para trabajar en la misma dirección", ha zanjado.