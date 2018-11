Viviana Waisman: No se entiende que el feminismo sea una lucha para todos

La abogada y fundadora de Women´s Link International Viviana Waisman considera que el impulso feminista no tiene vuelta atrás, aunque la sociedad aún no sea consciente de que se trata de una lucha por conseguir que el mundo sea un lugar mejor para todos: mujeres y hombres.

El gran logro de la nueva ola feminista es, a su juicio, que ha logrado romper de manera colectiva el silencio de la violencia cotidiana que padecen las mujeres, según explica en una entrevista con Efe.

Pregunta: ¿Cómo decide implicarse en la lucha feminista?

Respuesta: Toda la vida supe, creo que desde que nací, que yo iba a trabajar en temas de justicia social.

La experiencia de la vida y cómo se enseña la Historia, sin la historia de lo que le pasa a las mujeres, es lo que me hizo darme cuenta. Buscar una igualdad en el mundo, una igualdad que incluía que las mujeres no se vean como una minoría y que se respeten sus derechos en todos los sentidos.

Estudié Derecho porque entiendo que es una herramienta para conseguir un cambio social. Desde Women's Link lo que hacemos es usar el poder del derecho para producir un cambio social que avance los derechos de las mujeres y las niñas.

P: ¿Cuál fue el momento determinante que le hizo abrir los ojos al feminismo?

R: Yo me crié en Estados Unidos. Soy hija de refugiados de la Argentina y nieta de refugiados judíos del este de Europa. En Estados Unidos se estudian los mismos doscientos y pico años de Historia muchas veces a lo largo de tu vida. Lo estudias cuando eres pequeña, en el instituto y después en la universidad.

En el último año de universidad di un curso que se llamaba "Las mujeres en la Historia": esta profesora lo que hizo fue coger los mismos doscientos y pico años que se veían siempre, pero contarlos desde la perspectiva de lo que había pasado con las mujeres en la Historia y ese fue el momento en el que yo me di cuenta de que, si uno no mira y no pregunta qué pasa con las mujeres y qué pasa con las niñas, esa parte de la Historia queda invisible.

P: ¿Por qué es necesario el feminismo para cambiar el mundo?

R: Porque busca la igualdad. Es muy importante entender que no es sólo para las mujeres, es para vivir en un mundo más justo para todos y para todas. Es la oportunidad de romper los estereotipos de género. Sin eso, no se puede llegar a una igualdad real.

P: La lucha feminista es muy amplia, ¿qué cambios habría que abordar primero para que el mundo fuera un lugar mejor?

R: Entiendo que todos los campos hay que abordarlos a la vez y con muchísima urgencia. Desde Women's Link nos dedicamos a cómo se implementan los derechos, porque vivimos en sociedades donde los derechos están reconocidos de manera formal, pero, si las mujeres y las niñas no tienen acceso a ellos, no valen para nada.

P: ¿Qué diría a quienes dicen que en los países occidentales la igualdad está recogida en la ley y no es necesaria la lucha feminista?

R: Es verdad que la ley es necesaria, que exista un marco legal que reconoce los derechos de las personas, la dignidad y el derecho a vivir libre de discriminación es necesario, pero nunca suficiente, porque, si no se puede acceder a esos derechos y si las personas que tienen en sus manos interpretarlos no lo hacen con una perspectiva de género, nunca habrá un acceso real a la justicia.

Lo que está claro es que la discriminación contra las mujeres y la violencia, que es la forma más extrema de esta discriminación, existe en todas las sociedades. La violencia no sabe de fronteras, de clases sociales, de gobiernos. Una mirada que no se da cuenta de que hay una lucha por poner fin a la violencia, a la discriminación, nunca va a ser efectiva.

P: ¿Los Estados se ponen de lado a la hora de erradicar el machismo?

R: Para que haya una igualdad real es necesario que haya una voluntad política por parte de los gobiernos, de los legisladores y del poder judicial. Es necesario que se vaya más allá de declaraciones de intención y se pase a la acción de erradicar la violencia y poner fin a la impunidad.

P: ¿La nueva ola feminista responde a un retroceso en los derechos de las mujeres?

R: En la lucha por la igualdad, siempre hay un péndulo. Se consiguen cambios y después hay retrocesos, pero lo que está pasando ahora tiene que ver con que se ha roto un silencio colectivo, es decir, durante muchísimas décadas las feministas que vienen antes que nosotras, antes que yo, han logrado que los marcos legales, las constituciones, los tratados internacionales reconozcan los derechos de las mujeres y la lucha por visibilizar la violencia que viven las mujeres ha sido muy importante.

Pero en los últimos 18 meses se ha abierto un debate sobre lo que le pasa a las mujeres y a las niñas todos los días y en todas partes, es decir, la violencia cotidiana que se vive. En el transporte público cuando alguien te toca cuando no quieres, el acoso en la calle, la discriminación laboral, desde eso a los extremos de las violaciones y las mujeres que mueren a manos de sus parejas violentas.

Ha pasado una cosa y tiene mucho que ver con las mujeres jóvenes que están implicadas: de verdad se ha roto de una manera colectiva un silencio sobre lo que pasa todos los días en todas partes y se ha desatado una demanda para que no se silencie más en ningún ámbito.

No tengo ninguna duda de que esta nueva ola de feminismo, especialmente en las mujeres jóvenes que están demandando que se las escuche, no es que vaya a cambiar, es que ya ha cambiado el debate y esto no tiene vuelta atrás.

P: La respuesta del patriarcado al movimiento feminista está siendo contundente. No es habitual que en la lucha por otros derechos humanos haya un rechazo tan manifiesto. ¿Por qué hay tanta reticencia con el feminismo?

R: Si uno se dedica en la vida a trabajar por los derechos humanos está nadando contracorriente. Cuando trabajas por los derechos de las mujeres, dentro de los derechos humanos, nadas contracorriente de la contracorriente. Quien lucha por la igualdad no puede negar que es una lucha por poder: eso explica la resistencia, es una parte de lo que ocurre y por qué es tan difícil romper el patriarcado. Porque es una lucha de poder y hay que reconocerlo.

La otra cosa que pasa es que no hay suficiente entendimiento de que el feminismo y la lucha por la igualdad son para todos y para todas.