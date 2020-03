Las comunidades autónomas tiran de voluntarios de Cruz Roja para el traslado de enfermos de COVID-19 del hospital a casa

La falta de recursos públicos en el sistema sanitario para responder a la epidemia del coronavirus está empujando a las comunidades autónomas a solicitar colaboración a ONG para cubrir necesidades que la administración no alcanza a satisfacer. Casi la mitad de los gobiernos regionales están utilizando a voluntarios de Cruz Roja Española para transportar en ambulancias a enfermos leves de COVID-19 desde los hospitales a sus hogares, entre otras actuaciones, según ha confirmado la organización.

A petición de diferentes gobiernos autónomicos, Cruz Roja ha activado hace más de una semana un servicio de ambulancias no urgente para trasladar a infectados por coronavirus que no requieren hospitalización desde los centros sanitarios a sus domicilios, para que allí continúen con la cuarentena. La organización ha arrancado el dispositivo, efectuado por voluntarios, en la Comunidad de Madrid, Canarias, La Rioja, Extremadura, País Vasco, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Ceuta.

Además, Catalunya, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana y Galicia han solicitado este servicio de ambulancias de Cruz Roja para infectados, pero por el momento no ha sido activado en estos territorios. Los voluntarios se coordinan con la Consejería de Sanidad de cada comunidad autónoma, y es el servicio de emergencias de cada región el encargado de movilizar sus ambulancias e indicar el hospital desde donde deben realizar el traslado.

Jorge Alberto y Diego Ramos son dos de los voluntarios que conforman el dispositivo de ambulancias de Cruz Roja en Madrid. "Vamos a recoger a pacientes con coronavirus positivos que, por fortuna, han ido mejorando y, para liberar camas, los recogemos en el hospital y los dejamos en su domicilio", explican. Según detallan, se organizan por dos turnos de siete horas y cuentan con el equipo de protección individual requerido por las autoridades senitarias para contactar con personas contagiadas. Todos ellos han recibido una formación específica sobre cómo utilizar dichos recursos.

"Lo primero que hacemos es revisar la ambulancia, comprobamos haya EPI, la cantidad, le damos una limpieza adicional y comprobamos el oxígeno", detalla José Alberto.

Otra de las voluntarias, Isabel Miel, quien vive con su padre y con su hijo, es consciente de que su labor altruista conlleva cierto riesgo de contagio pero asegura "no tener miedo" pues aplica varias medidas de protección. "Nadie estamos libres de cogerlo, pero no me considero kamikace. Más que miedo a cogerlo, es a llegar a casa y transmitirlo a los míos. Pero me apoya mi padre y mi hijo. Antes de entrar me desinfecto y me pego na buena ducha. No tengo miedo", insiste la mujer que en este momento se encuentra desempleada.

Equipo de voluntarios de Cruz Roja que trasladarán a enfermos de COVID-19 a sus casas. Cruz Roja

Quienes conforman el dispositivo de ambulancias en la Comunidad de Madrid describen la emoción que suele conllevar el traslado a sus hogares de los pacientes positivos. "Recogemos a la gente que lo ha pasado mal, porque han tenido coronavirus, pero han mejorado. Muchos llegan a su casa y llegan emocionados. En sus casas les reciben con mucha alegría, con aplausos", detalla Juan Alberto.

Diego Ramos defiende la necesidad de este proyecto de Cruz Roja porque, a su juicio, permite liberar camas de forma más rápida de los hopitales, para que sean ocupadas por otros pacientes. "Además, al tener ambulancias propias para esto, hace que todas las ambulancias del SUMMA estén liberadas para las urgencias", apunta el voluntario.

Además de la creación del sistema de traslados domiciliarios acordado con distintas comunidades autónomas, la organización está actuando en diferentes frentes para atender a población afectadas de un modo u otro por el brote de coronavirus. A través del Plan Rescate COVID 19, la ONG ha movilizado en diez días a 8.000 voluntarios para realizar repartos de bienes básicos, acompañamiento telefónico, asistencia en materia de empleo o apoyar a las personas sin hogar, entre otras actuaciones. Cruz Roja pretende reclutar a un total de 40.000 personas para formar parte de su respuesta humanitaria a la epidemia.

Según explica la entidad humanitaria, la crisis ligada al brote ha provocado la "mayor movilización de voluntarios" de su historia. "En lo que llevamos de marzo, Cruz Roja ha multiplicado por cuatro el número de solicitudes recibidas con respecto a años anteriores", explican desde la entidad humanitaria. "Sólo desde la declaración del Estado de Alarma, son más de 4.000 las personas que se han ofrecido, a lo que hay que sumar el ofrecimiento de colectivos y empresas que en total suman más diez mil potenciales voluntarios y voluntarias", detallan las mismas fuentes.

Además, Cruz Roja planea instalar 100 hospitales de emergencia en distintas comunidades autónomas. Por el momento, la organización ha levantado infraestructuras temporales en Murcia, La Rioja, Canarias y Ceuta, según detallan fuentes de la entidad humanitaria.

Este lunes, la ONG Médicos Sin Fronteras anunció su activación en España, tras un década sin presencia en este país, ante la situación de "colapso" de algunos hospitales madrileños. La organización ha recibido luz verde de la Comunidad de Madrid para desplegar varios hospitales de emergencia en pabellones próximos a hospitales de la capital, así como dar apoyo y formaciones al personal de residencias de ancianos.