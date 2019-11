Vox no acudirá a la reunión del pacto regional sobre los menores extranjeros

Vox ha confirmado este miércoles que no acudirá a la reunión convocada por el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, para reactivar el pacto regional que buscará una solución para los menores extranjeros no acompañados, una decisión que ha hecho cambiar de opinión a Más Madrid, que sí asistirá.

Según han confirmado a EFE fuentes de la formación de Santiago Abascal, Vox no participará en las negociaciones para elaborar un pacto entre todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid que garantice la acogida de estos jóvenes que llegan a la Comunidad.

"No vamos a ir a un pacto para que se nos amordace", aseguró ayer la portavoz de Vox en el Parlamento madrileño, Rocío Monasterio, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces.

Más Madrid sí acudirá a la reunión para "escuchar" a los demás partidos "porque nuestra responsabilidad es estar ahí donde se hable de infancia y donde se hable de menores", han indicado fuentes de la formación.

"Nosotros nos mantenemos en nuestra posición de que mientras PP y Ciudadanos sigan en brazos de Vox, que pone en la diana a los menores no acompañados, y el PP no cumpla el pacto que ya existe sobre infancia, no vamos a firmar ningún pacto", han reiterado fuentes de Más Madrid.

Ambas formaciones dejaron en el aire su asistencia a la reunión convocada por Reyero, que decidió aplazar las conversaciones con motivo de los comicios del 10 de noviembre para evitar un uso "electoralista" de este asunto.

Unidas Podemos sí irá a la reunión, tal y como señaló su portavoz, Isa Serra, si bien ha advertido que un pacto que no garantice los derechos de los menores haría "un flaco favor" al conjunto de los niños y "al sistema de protección".

Y agregó que, si los intentos por poner en marcha el acuerdo van a servir "para que Vox siga saliendo todos los días en los medios", quizás sea preferible adoptar medidas de urgencia como "poner plazas", "garantizar las tutelas", evitar que los menores estén "hacinados" en los centros o asegurar que puedan obtener "el permiso de residencia" al cumplir los 18 años.

El portavoz de Ciudadanos, César Zafra, consideró que Más Madrid y Vox están poniendo "muchas excusas para no trabajar" y "para no dar solución", por ejemplo, "a los vecinos de Hortaleza".

Zafra observa "mucho populismo y muy poco trabajo" en la "actitud del resto de partidos", y ha lamentado que "tanto el sectarismo como el afán de protagonismo de algunos", que está "contribuyendo" a que no se solucione la situación.

"Si se van bajando grupos, el pacto va a ser pactito", avisó el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, quien afirmó que los socialistas irán a la reunión no a seguir "las indicaciones" del Gobierno, sino "con una serie de propuestas e indicaciones".

"No es nuestra intención que miles de ciudadanos representados por algunos grupos no estén sentados a esa mesa", insistió el portavoz, que pretende que el pacto sea "un instrumento de defensa de los derechos de la infancia y de lucha contra el odio".

El PP también acudirá a la reunión, según declaró su portavoz, Alfonso Serrano, que reprochó a Vox y Más Madrid que "pongan excusas" y utilicen a los menores extranjeros no acompañados "para sus propias estrategias políticas".

"No les interesa el problema de fondo", ha dicho Serrano, que pidió "no caer en el buenismo ni en la criminalización" con este asunto.