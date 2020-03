Vox dice que la brecha salarial "no existe", que es "un mito de la izquierda"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este jueves que la brecha salarial entre mujeres y hombres es "un mito de la izquierda" y "no existe", porque según ella "ninguna mujer cobra menos que un hombre por ser mujer", y en cambio hay "brecha maternal".

En el pleno de la Asamblea, Monasterio ha criticado que se dedique dinero "a financiar el aborto" o a chiringuitos que se dedican a "adoctrinar y a enfrentar a unos con los otros".

A su vez, ha criticado "la claudicación" del PP al participar en las marchas del Día de la Mujer (8M), el domingo próximo, lo que -a su juicio- lo convierte en "el mejor aliado de la izquierda" en su "cruzada para enfrentar a mujeres y hombres".

En respuesta a Monasterio, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho: "A mí no me cataloguen ni me digan lo que tengo que hacer (...) no voy a reivindicar ser peor o mejor mujer".

Y a una pregunta de Monasterio sobre la existencia de denuncias sobre desigualdad salarial en la Consejería de Políticas Sociales, Díaz ha afirmado que sí existe una "merma salarial" que "hay que mejorar" y que ha vinculado "con la maternidad y la paternidad".

La gobernante madrileña, que ha prometido "perseguir" cualquier "desigualdad salarial por razón de sexo", ha lamentado, no obstante, que la izquierda use este concepto para "victimizar" a las mujeres y tratarlas como "un colectivo empobrecido".

Entre las medidas que quiere impulsar el Gobierno para corregir la brecha salarial, Ayuso ha citado los 170 millones de euros que se dedicarán a financiar el primer ciclo de Educación Infantil en la escolarización de alumnos de 0 a 3 años o la ampliación de la tarifa plana a las mujeres autónomas tras la maternidad.