La Xunta de Galicia denuncia la aparición de 16 incendios durante la noche

El director xeral de Montes de la Xunta de Galicia, Tomás Fernández-Couto, ha denunciado este viernes que a lo largo de la noche han aparecido "hasta 16 nuevos incendios", siendo el más destacado el del municipio coruñés de Fisterra, que lleva arrasadas alrededor de 40 hectáreas.

"En Fisterra registramos focos a las 2.00 y a las 4.30 horas; está habiendo mucho viento y uno de ellos se ha complicado recientemente, tenemos allí un operativo importante y es un fuego que en este momento nos preocupa, pero que desde primera hora estamos atendiendo con gran intensidad", ha señalado Fernández-Couto en una entrevista concedida a la Radio Galega recogida por Efe.

El director general de Montes ha destacado que los incendios registrados a lo largo de la jornada de ayer -uno en la localidad coruñesa de Porto do Son que afectó a 80 hectáreas y otro en el municipio lucense de Monforte de Lemos que arrasó 350 hectáreas- "están estabilizados y controlados", por lo que "sólo quedan algunos fuegos procedentes de esta noche".

"Está habiendo una actividad incendiaria muy intensa en estas noches de viento del nordeste", ha alertado Fernández-Couto, quien ha recordado que ahora mismo "hay vientos muy importantes" que se mantendrán durante el fin de semana, de modo que "la previsión es que de momento, hasta domingo, se va a mantener esta actividad incendiaria".

El alto cargo del Ejecutivo autonómico ha advertido de que se está registrando "una importante actividad incendiaria" en el área de los municipios orensanos de A Pobra de Trives y Xinzo de Limia.

Al ser preguntado por la posibilidad de que estos fuegos se deban a la acción de los incendiarios, Fernández-Couto ha respondido que "no son indicios", sino que es "palmario", y que no hay que pensar en que si alguno es provocado, sino "en si hay alguna razón que justifique que no lo es".

"No hay nada que justifique que llevemos todo el verano con tranquilidad y que de repente aparezca el viento del nordés y por la noche empiecen a combustionar de forma voluntaria determinadas áreas de Galicia", ha proseguido.

El director general ha añadido que se repite una pauta, "con incendios muy cerca unos de otros, con varios puntos de inicio y que no aparecen en cualquier sitio, sino en lugares donde la propagación se ve más favorecida, con mucha vegetación y el viento y la pendiente a favor", lo que facilita el fuego "coja virulencia en poco tiempo".

Por último, Fernández-Couto ha recordado que el Gobierno gallego ha habilitado un teléfono, el 900 815 085, en el que se pueden denunciar de forma anónima indicios de actividad incendiaria "para poder actuar contra esta delincuencia con tinte homicida, ya que pone en peligro las vidas de las personas del operativo y de los habitantes de la zona".