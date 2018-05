YouTube elimina de su plataforma todos los vídeos con anuncios de una empresa de venta de trabajos académicos

El portal de vídeos líder en internet, YouTube, ha retirado todos los vídeos de su plataforma que promocionaban a una empresa de compra-venta de trabajos académicos, según informa la BBC. La empresa en cuestión, EduBirdie, con sede en Ucrania, se anunciaba en más de 250 canales, donde ya no hay rastro de estos vídeos.

Esta web permitía comprar trabajos académicos que eran escritos por los miembros de su equipo, por lo que pasaban sin problema el filtro 'anti-plagio' de las universidades, pero constituían igualmente un fraude.

YouTube no estaba de acuerdo con publicitar este tipo de webs, y, después de haber advertido a quienes la anunciaron para que eliminaran los vídeos, este fin de semana eliminó todos los que aun quedaban en la plataforma.

La decisión no ha gustado a muchos de los 'youtubers', que han manifestado sus quejas por la retirada de estos vídeos a través de sus redes. Algunos denuncian haber perdido hasta 138 vídeos "sin ningún tipo de explicación" al respecto.

El impacto de la decisión se debe a que los propios 'youtubers' promocionaban los servicios de EduBirdie dentro de vídeos que abordaban otros temas como trucos, videojuegos, moda o bromas. El mecanismo de promoción habitual pasaba por introducir una breve pausa en el contenido que el autor del canal aprovechaba para anunciar los servicios de la web.

"No entiendo por qué primero nos dejan promocionar a EduBirdie y ahora de repente es inapropiado", se pregunta 'AldosWorldTV', uno de los afectados por la retirada de vídeos. "Os tenéis que comunicar más, no los hubiera promocionado desde el principio si supiera que estaba mal, pero ahora he perdido más de 30 vídeos", escribe en sus redes.

La empresa ucraniana habría logrado alcanzar las 700 millones de reproducciones sumando los más de 1.400 vídeos que la promocionaban en la plataforma, según datos de la BBC.