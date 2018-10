Zapatero dice a los independentistas que "saben adónde no pueden volver a ir"

Ex expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido hoy a los independentistas que "reflexionen" porque las posiciones "irreductibles" no conducen a nada y les ha recordado que "saben adónde no pueden volver a ir".

En declaraciones a los medios previas al X Congreso Estatal que la Unión Progresista de la ONCE celebra en Madrid, Zapatero ha subrayado su apuesta "siempre" por el diálogo y ha insistido a los independentistas en que las "posiciones inamovibles" sólo consiguen "más enfado y ninguna solución".

Zapatero ha asegurado que el Gobierno de España está en el camino del diálogo "y esa será la posición que se abrirá porque esta es una sociedad democrática y avanzada".

Respecto a una reforma de la Constitución, Zapatero ha admitido que es "difícil" por las mayorías que precisa y ha comentado que él se conformaría con "renovar consensos de convivencia y de afecto".

El expresidente también se ha referido a la responsabilidad social dentro del grupo ONCE y ha valorado que en los 80 años que tiene esta organización se ha pasado del "olvido absoluto" a una situación de reconocimiento de derechos, "y ahora la siguiente fase es conseguir la igualdad plena".

Con relación al empleo, Zapatero ha comentado que la "palanca" en este momento está en las cláusulas sociales en la contratación que pueden provocar el "cambio definitivo" para el derecho pleno a la igualdad en el acceso al trabajo de estos colectivos.