Zoido promete continuar búsqueda Gabriel sin descanso y sin escatimar medios

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido hoy que la búsqueda de Gabriel Cruz, el niño de 8 años desaparecido hace ocho días en Las Hortichuelas, en Níjar (Almería), se va a "seguir haciendo sin descanso y sin escatimar medios" para conseguir que regrese a casa.

"A Ángel y Patricia (padres del menor) les reitero algo que he venido comentando a lo largo de los últimos días. Se está haciendo todo lo posible para encontrar a su hijo, para que puedan volver a tenerlo muy pronto junto a ellos", ha dicho durante la presentación en Almería del Informe sobre Personas Desaparecidas en España.

Ha dicho que merecen "volver a ver su sonrisa" tal y como "solicitan todas las familias de personas que se han perdido".

El ministro ha podido mantener un encuentro con Ángel Cruz y Patricia Ramírez esta mañana en Las Negras, en Níjar, en el que los progenitores le han trasladado la "esperanza" que tienen de encontrar a su hijo y "hacerlo cuanto antes".

"Como ministro y como padre me he puesto en su pellejo. He procurado estar a su lado y trasladarle por un lado la ilusión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y agotar todas las vías de la forma más rápida posible", ha dicho y ha subrayado el apoyo a los padres por el presidente Mariano Rajoy y los mandos policiales.

Asegura que aspiran a ayudarlos a superar "la angustia que tienen" y ha revelado que Patricia le ha contado mirando al mar que su hijo "quiere ser biólogo marino". "Cuanto antes deben tenerlo para hacerse a la mar y disfrutar con él de ese sentimiento e ilusión que tiene Gabriel", añade.

Aunque ha deseado que el niño aparezca "muy pronto", Zoido no ha ofrecido datos sobre la investigación o sobre si se ha descartado por completo la posible participación del detenido por quebrantar una orden de alejamiento respecto a la madre.

Ha recordado que se barajan "dos escenarios", por un lado la búsqueda sobre el terreno y por otro la investigación de los hechos, tras lo que ha instado a "dejar trabajar a la Guardia Civil para culminar cuanto antes las investigaciones que se vienen desarrollando".

Tampoco ha ofrecido nuevos datos sobre los análisis de Criminalística de la camiseta encontrada en las inmediaciones de la depuradora de Las Negras y en la que se halló ADN de Gabriel, sosteniendo que son los responsables de la investigación los que "tienen que hacer y darle cuenta a la autoridad judicial".

Asimismo ha afirmado que no descenderá en "detalles de las investigaciones ni de toda la información de la que está haciendo acopio la Guardia Civil" al ser interpelado sobre si la actual pareja de Ángel Cruz ha sido conducida a la Comandancia de Almería a realizar nuevas declaraciones.

En este sentido, ha pedido prudencia y dejar trabajar a los investigadores sin "hacer conjeturas de ningún tipo", y defiende que se desarrollan todos los mecanismos posibles para dar con el niño.

Por su parte, Ángel y Patricia han remitido un vídeo a los medios en el que agradecen a Zoido el cariño y la sinceridad con la que hemos sentido" durante la visita que les ha hecho.

"Nos ha dado muchas fuerzas, nos ha dado mucho apoyo, nos ha dicho que tenemos que estar tranquilos porque aquí están los mejores trabajando. Y que de aquí no se va a mover nadie hasta que no aparezca Gabriel", ha dicho Ángel.

"Tiene un cachito de corazón nuestro, que lo ha hecho con todo el amor, que nos hemos sentido esta mañana muy arropados por él", ha añadido Patricia, antes de finalizar junto a su pareja: "Le vamos a encontrar. Va a aparecer".